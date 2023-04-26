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河套醫院首用國產放射診斷儀 醫局引入領港牌照 日後或轉其他醫院使用

【明報專訊】位於落馬洲河套區、由中央政府籌建的「中央援港應急醫院」空置一年，醫管局今起推行「日間放射診斷服務先導計劃」，安排合適的病人往該院接受放射診斷。院內設3部電腦掃描儀及一部磁力共振掃描儀，在中央將醫院交付本港時已配備，儀器生產商均為「上海聯影」，為醫管局首次引入國產放射診斷儀器。醫管局放射科統籌委員會主席李醒芬稱，4部儀器均取得本港輻射管理局牌照，並由局方醫學物理學家檢驗，不排除日後轉至其他醫院或醫療場所使用。

料年做7000次診斷

先導計劃今起於新界東醫院聯網試行，下月將擴展至新界西，7月起擴至其他聯網，初步為期3年，每年檢討成效。計劃將邀請合適病人參與（見表），初期每日提供19次電腦掃描及9次磁力共振，預計每年共約7000次放射診斷，局方預計每個聯網各有數千病人適合，當中初步約兩成人有意參與。

暫新東聯網團隊為骨幹 加班當值

不用顯影劑 毋須醫生駐院

人手方面，先導計劃目前以新界東聯網放射診斷團隊為骨幹成員，其後將由各聯網支援，透過特別酬金計劃及自選兼職增聘人手。應急醫院現每日約20名職員當值，由於先導計劃不包括須使用顯影劑的造影，毋須安排醫生駐院。新界東醫院聯網臨牀服務統籌冼藝泉稱，該院職員均為自願加班，不影響本來所屬醫院運作。

應急醫院4部放射診斷儀器均由上海聯影生產，現階段將使用一部「uCT 960」320排電腦掃描儀及一部「uMR 660」磁力共振儀，其餘兩部「uCT 760」64排電腦掃描儀暫為備用狀態。李醒芬稱，公立醫院電腦掃描儀常見規格為64排，320排規格較高，整個醫管局僅兩部。翻查資料，位於廣華醫院的東華三院綜合診斷及醫療中心亦設有320排掃描儀。

調派應急醫院的北區醫院一級放射技師麥子偉稱，該部320排掃描儀轉速快，以往照肺一般需時4至5秒，該儀器可1秒完成，且影像更精準，另能以電腦監測病人體積調校放射量，可減兩至三成輻射。他稱以往同規格電腦掃描機主要用於心臟檢查，雖然先導計劃暫不涵蓋心臟造影，但日後會檢視如何擴大用途。

內地龍頭生產 掃描儀曾銷美

據內地早前報道，內地於2020年初以10天完工、用作應對新冠疫情的「火神山醫院」，使用的電腦掃描儀同為上海聯影生產。資料顯示，「uCT 960」掃描儀於海外銷售型號為「uCT ATLAS」，上海聯影美國官網顯示，美國卡羅頓地區醫療中心（Carrollton Regional Medical Center）去年底引入該儀器。

李醒芬稱，上海聯影為內地龍頭公司，產品獲不少內地醫院使用，也遠銷海外，今次是測試國產及海外生產儀器分別的好契機。被問到先導計劃日後發展，他稱計劃與應急醫院不掛鈎，且一般放射診斷儀器可使用10年，日後或將該些儀器轉移至其他醫院或日間中心，未來會否購入更多國產掃描儀則言之尚早。

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