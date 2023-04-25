轟伊院失當 Uncle Ray契仔：不接受「溝通不足」

郭利民去年11月入住伊院約8天。周舜河昨在郭的廣播道寓所見記者，他說醫護在郭拒絕下強行替他插尿管，當時郭向醫護表明「唔好搞我陰莖」，加上郭已被列為不能自理的病人，質疑院方為何沒通知及詢問家屬意願。周又說，院方於郭出現肺積水初期，指郭用藥後未有惡化，故未有抽肺積水，但11月29日轉往中大醫院後，家屬始在醫生口中得知情况嚴重，3日內抽出逾兩公升積水。

倘醫局認真檢討 願不追究

對於郭利民所受對待，周要求醫管局承諾認真檢視現有公立醫院相關措施及守則，積極改善，包括病人拒絕接受任何治療的權利，盡可能避免及減少同類事件發生在高齡及末期病人身上。他說若醫管局接受上述要求，願不再追究，否則將循法律途徑向伊院及相關人士追究責任。

伊利沙伯醫院發言人回應稱，病人入院時行動不便，需長期臥牀，經評估他有高風險患上褥瘡，院方有為病人安排醫護定時為病人轉身，以及為病人提供減壓牀墊、轉身三角枕及保護腳踝的腳套。發言人稱，由於病人患有腎衰竭，插尿喉屬臨牀需要，是醫生考慮過病人情况後的專業判斷，並再就醫護與家屬溝通不足而引起的不快表示深切抱歉，會繼續為病人及家屬提供一切可行協助。