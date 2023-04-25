發展局年均助6棕地經營者重置 議員批不理想

發展局指出，過去3年因應不同項目收回約30公頃棕地，預計至2026年會再收回200公頃，長遠收回1000公頃，佔整體棕地逾六成。局方續稱，由2019年7月至今年3月底，已協助21個業務經營者就重置土地取得規劃許可，包括物流、汽車維修、製木廠及建造業等行業，共涉及約20.5公頃遷置用地；同時已批出25個在遷置土地上興建構築物的豁免書。

此外，發展局指出，以2019/20年度至今展開收地清拆的項目為例，約半數業務經營者、即約240個符合資格領取特惠津貼，發放的特惠津貼總額近3億元。同時，由2022年10月中至今年3月底，地政總署已就39個需收地或清拆的政府項目發出約1100封書面通知，並向受影響業務經營者說明具體遷出日期及政府可提供的協助。

多層工廈未接軌 影響作業

立法會發展事務委員會主席謝偉銓稱，上述數字反映局方協助業務經營者重置進度不理想，認為政府推出的工廈未接軌收地時間表，將影響作業者，甚至各行各業。他以建造業為例，即使多層式工廈能對應收地時間，業界所需機器及器材亦未必可安置到工廈內。