失業率3.1%連跌11月 餐飲業微升

統計處公布最新失業人數11.51萬，較上月公布減少600；同期就業不足率亦下跌，由1.3%回落至1.2%，就業不足人數由上月公布的4.79萬下跌至4.67萬，減少約1200。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率為4.2%，較上月公布下跌0.1個百分點，其中零售業和住宿服務業失業率（3.8%）均下跌0.1個百分點，但餐飲服務活動業失業率在過去約一年持續下跌後回升0.1個百分點，至最新4.9%。

首季多外遊 訪客量遜預期

黃家和指不少細食肆結業

餐飲聯業協會會長黃家和稱，今年首季雖然恢復通關，但不少港人外遊，加上來港遊客數量不似預期，不少小型食肆結業，故業界失業率略為反彈。他說本地餐飲業於復活節長假期的生意仍不理想，到4月中起才略有起色，預期下次公布的業界失業率會稍為改善。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，最新失業人數與疫情前相若，料難再大幅下降；但現時本港勞動人口只有約377萬，明顯較疫情前接近400萬「少了一截」，當中不少人移民，亦有人選擇不工作，若情况未改善，不但失業率難再下調，亦會影響經濟復蘇。他認為政府除了「搶人才」，亦要「度下橋，叫多啲人重投社會工作」。