李讚讓市民感政府工作

李家超等人昨在廣州市水務投資集團董事長范瑞威陪同下參觀瀝滘淨‍水‍廠，范向李講解污水進入廠房後的處理流程。李家超在淨‍水‍廠地面園林接受《廣州日報》訪問，形容該設施除了服務市民，亦「讓老百姓感受到政府為他們做了這麼大量的工作」，認為「特別有意思」。本港隨團記者未獲安排採訪參觀地面園林的行程。

立法會主席梁君彥參觀後在社交平台撰文，稱對淨水廠「地下建廠、地上建園」的理念尤其深刻，認為對地少人多的香港甚有參考價值。本身是工程師的立法會議員黃錦輝表示，污水處理設施轉移到地下空間並採取全封閉運作，可將臭氣、噪音等影響降至最低。

田北辰：環局擬仿效

實政圓桌議員田北辰表示，瀝滘淨水廠主要收集海珠區的生活污水，經處理後排出，出處則有瀑布及魚塘，他認為以公園結合地下污水處理廠的設計值得本港借鏡，促政府盡快翻新現有污水處理設施。他表示已向環境及生態局長謝展寰查詢在港作類似設計是否可行，獲回應政府在新建污水池已準備作類似安排，舊有設施亦會翻新。