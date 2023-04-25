黃坤明：北車南下會顧及港關注 指兩地創科互補可超東京灣 李稱佛山願合作

明報記者 鄭啟智 鄭律銘 廣州報道

訪問團昨日在廣州與黃坤明及廣東省長王偉中會面一個多小時。綜合多名議員引述，黃坤明在會上表示中央對大灣區寄予厚望，認為大灣區可以作為「國家高質量發展的示範地」及「現代化建設的引領地」，並稱大灣區發展對一國兩制和「祖國完全統一」具重要示範作用。

指灣區「祖國完全統一」重要示範

黃坤明認為，大灣區內應先連通基礎建設，包括鐵路、道路等，提到即將落實的「港車北上」，強調計劃有利兩地居民來往和經商。至於廣東省車輛南下，他重申會顧及香港關注，例如本港道路空間較少，承受能力有限。李家超回港後表示，政府與廣東省已就「港車北上」達成共識，將會測試系統，很快會公布展開時間。就「北車南下」，他說正探討實際方案，認為需考慮香港面積和道路限制。

今次訪問團參觀多間創科企業，黃坤明會面時指出，兩地在創科發展可互補，認為香港匯聚科研人才，而大灣區內地城市在製造業有優勢，相信區內條件甚至較日本的東京灣區更優秀。他表示冀與特區政府建立更多溝通機制，積極推動兩地合作。李家超會後稱可與佛山合作，對方樂意推動「香港研發、佛山製造」模式，考察期間亦曾與東莞討論科技範疇的合作。

李稱此行起點 未來需追時間

訪問團昨早在廣州參觀瀝滘淨水廠，中午與廣州市委書記林克慶和廣州市長郭永航午宴交流，下午與廣東省領導會面後隨即乘高鐵回港。李家超總結行程稱滿意訪問成果，認為今次考察反映立法會和政府團結，展示香港對大灣區發展主動積極的表現，並建立與大灣區內地城市一同建設的共識。他說立法會已擺脫拉布，未來要「追時間、追結果、追前列」。他說今次訪問只是起點，政府未來會繼續訪問其他大灣區城市。

梁君彥：訪團示行政立法團結

立法會主席梁君彥表示，行政、立法機關組織今次訪問團是前所未有地齊心做事，讓大灣區城市看到本港行政、立法是「一條隊」。他相信議員考察過後，將來能為大灣區發展出謀獻策。