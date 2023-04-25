聯國人權理事會函京 指港限制外狀憂削被告權利

律政司及中國常駐日內瓦代表團截稿前未回覆。律政司長林定國上月在司法及法律事務委員會審議修訂《法律執業者條例》草案時表示，其他地區沒有類似香港容許海外律師執業的專案認許機制，他形容，香港現行海外大律師機制已「十分開放」。

聯合國日前公開專責監察司法獨立及律師獨立行事的特別報告員Satterthwaite近日給北京的信件，當中提及香港修例的建議安排，等同將司法機構決定權轉移行政機關，關注變動或會影響被告選擇律師及提出司法覆核的權利。根據程序，信件及中方任何回應應向聯合國人權理事會報告。

指國安法控罪含糊

違《公民權利公約》

至於特區政府修例，傳限制海外律師來港簽證，Satterthwaite在信中指出，海外律師在法院為當事人出庭，一直是香港法律傳統一部分，提醒根據國際人權標準，政府應確保律師可免受騷擾或不當干擾下履行專業職責。Satterthwaite又表示，國家安全一詞不等於國家絕對酌情權，她重申國安法控罪含糊以及可不同演繹，有違《公民權利和政治權利國際公約》下條文確切及清楚的要求。

Satterthwaite在信中關注「國安法下推翻保釋假定」，指實際運作上被告若保釋被拒，等同「未審下無限期羈押」。她提醒，若被告人會假定須還押，會直接違反《公民權利和政治權利國際公約》的規定。