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主動提及五一遊行申辦者 鄧炳強指刻意淡化遊行風險不負責任

【明報專訊】前職工盟主席黃迺元和幹事杜振豪以個人名義申請五一遊行，暫未獲警方發出不反對通知書，兩人早前表示冀警方不要誇大遊行被騎劫風險。保安局長鄧炳強昨表示，安全風險確實存在，稱任何人刻意淡化活動風險，「甚至告訴你，沒有事的，你出來吧，安全的」，屬不負責任；又稱活動組織者有積極責任盡能力令活動安全和有序下發生。

鄧炳強昨早啟程前往北京訪問前主動表示，看到黃迺元就五一遊行的說法，提到黃迺元冀警方不要誇大安全風險，「似乎說他自己就會守法，但活動內其他情况，則全部交給警方去確保安全，說到好像與他無關」。

鄧炳強說警方風險評估完全是基於事實及往事，稱2019年「黑暴」有人騎劫公眾活動，亦有人企圖騎劫上月5日婦女權益公眾活動，大會很負責任地臨時取消活動。

鄧炳強說安全風險確實存在，任何人刻意淡化活動風險，「甚至告訴你，沒有事的，你出來吧，安全的」，屬不負責任行為。

稱組織者須積極保安全

鄧炳強又指出，警方有能力令活動在安全環境下進行，但活動組織者有積極責任盡能力令活動安全有序發生，有責任採取合理行動確保不受干預和騎劫，包括辨識參加者和防止騎劫，「並不是組織了活動就交給警方處理，什麼都不做，不是這樣的」。他說警方會按法例在規定時限前通知組織者，活動是否獲批不反對通知書。

黃迺元稱自掏腰包申辦

信港治安可容500人遊行

黃迺元昨日在商台《在晴朗的一天出發》表示，期望今次遊行與過往五一遊行一樣，在沒有額外條件下進行；又認為以現時香港治安，相信警方絕對有能力處理500人遊行。他強調今次自掏腰包申辦遊行，背後沒任何本地或海外經費支持。

相關字詞﹕鄧炳強 杜振豪 黃迺元 五一遊行

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