裁陳淑莊佔中損名聲 紀律審裁組：當受譴責

大律師會投訴陳 審裁組接納犯案不涉誠信

申請人為香港大律師公會，答辯人為陳淑莊。據雙方同意的事實指出，警方2014年9月28日禁止公眾參與金鐘添美道的集會，陳擬讓集會演變成大量群眾參與、市民持續供應物資的活動，並提高警方拘捕行動的開支，讓佔領得以持續。概括而言，她作為活動講者，單獨或與其他人一起，透過上街試圖促使更多人參與，說服特區政府實現雙普選。

審裁組認為，部分受煽惑群眾未必意識到法律後果，雖陳淑莊發言時未表明大律師身分，但眾所周知她在泛民政黨中發揮關鍵角色（key player），並曾代表法律界行事。另外陳作為時任立會議員和大律師，知道或相信群眾會因其演說受影響參與佔領卻無警告，目的為癱瘓交通和對公眾地方構成阻礙。

審裁組接納答辯方求情，稱陳犯案與大律師操守無關，不涉違反誠信。審裁組相信陳對雙普選有真誠抱負，動機非利益考量，最終集會大致和平，她由始至終亦無意讓群眾捲入暴力。就本宗投訴，她在最早階段承認責任，日後重犯風險十分低。