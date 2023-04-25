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港聞二

看齊白表 禁持物業者綠表購居屋明審議

【明報專訊】碎屍案揭發死者前家翁鄺球以綠表資格購入居屋單位，但持值逾7000萬元加多利山豪宅，令社會關注綠表機制是否存在漏洞。房屋局長何永賢早前稱將考慮從「收緊的方向」檢討機制，於新一期居屋項目推出前完成檢討。據了解，房委會擬收緊綠表買家資格準則，即包括房委會及房協公屋租戶，若在港擁有物業不可購買居屋，建議擬於明日提交房委會資助房屋小組審議，倘通過將於新一期居屋適用。

房協回覆稱，所有資助出售房屋申請資格及推售安排均須房屋局批准，以配合整體房策，若日後房委會就政策有新發展，房協會配合。

據悉，房委會上月曾討論收緊綠表申請者購買居屋資格準則，消息指房委會內部認為，容許公屋租戶在港擁有住宅物業情况下無限制購買居屋，或有欠公平。綜合各方意見後，房委會建議房委會及房協公屋租戶以綠表購買居屋時，應與白表申請者看齊，申請購買居屋的公屋現租戶，遞交申請截止日期前兩年起計，至購買單位時，不得在港擁有住宅物業。

綠表申請者以及名列申請表上的家庭成員不得擁有或與他人共同擁有香港任何住宅物業；持有任何直接或透過附屬公司擁有香港住宅物業公司一半以上股權，及為任何死者遺產受益人，當中遺產包含香港住宅物業或土地等。

房委會倡持居住證者禁購

此外，據悉房委會亦建議，定期暫准居住證持有人不應再符合綠表資格購買居屋。定期暫准居住證持有人，大多為房委會據富戶政策、已獲發遷出通知書的前公屋租戶。房委會認為，因上述暫准居住證持有人不再屬公屋租戶，同時已被要求遷離公屋單位，故上述做法合理。

陳學鋒稱建議助善用公帑

立法會房屋事務委員會委員陳學鋒認為，房委會上述建議合理，亦「應這樣做」。他稱由於鄺球一事，社會上有意見認為公屋戶「攞盡着數」，認為房委會是次回應市民意見迅速，有助堵塞綠表機制漏洞。他續稱，建議亦有助善用公帑，同時留居屋予有需要市民，增加向上流動機會。

相關字詞﹕居屋 綠表市場

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