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新居屋9154伙年中推 六成市區 6屋苑觀塘佔3 市價六二折149萬入場

【明報專訊】資助房屋需求殷切，據了解新一期全新居屋今年中接受申請，涉6屋苑9154個單位，約六成單位來自市區，為近年罕見。單位暫擬以市價六二折發售，據悉今期最多供應來自觀塘區，佔其中3個屋苑；同時今期居屋白表家庭入息及資產限額擬分別為6.2萬及147萬元，單身人士減半，兩者限額同樣較去年下調。立法會房屋事務委員會委員陳學鋒表示，按目前市况，相信市民收入未見顯著增加，認為下調白表申請者入息及限額影響不大。

實呎278至518 啟德啟悅苑呎價9390最高

翻查資料，過往居屋曾推售逾1萬伙，是1998年8月的居屋19期丙發售7個屋苑共10,156伙；而「居屋2020」及「居屋2022」分別推售7047及8926個單位。消息指，新一期居屋涉6個屋苑，包括規模最大的元朗朗天苑，以及啟德啟悅苑、觀塘安麗苑、觀塘安楹苑、觀塘安樺苑及屯門兆翠苑，合共提供9154個單位，單位實用面積由278至518平方呎不等。

房委會建議今期以市價六二折定價，售價介乎149萬至494萬元，平均呎價介乎約6280至9390元，其中啟悅苑為今期平均呎價最高的居屋項目（見表）。

此外，6個屋苑預計關鍵日期分別為2025年4月底至2026年3月底不等，即今期出售居屋單位樓花期最多長達3年。除這批新單位，房委會亦一併推售39個因取消買賣協議而收回的單位。

白表家庭入息限6.2萬資產147萬

消息指，今期居屋擬以六二折推售，較上一期「居屋2022」五一折推售的折扣率為低，主要因應私人住宅物業整體價格下跌，而「居屋2022」則有包括位於市區優越位置的單位。消息續指，房委會採用去年12月至今年2月的數據，按機制考慮住戶開支等數據後，決定調整居屋白表入息限額，單身人士由3.3萬元下調至3.1萬元，二人或以上家庭由6.6萬元跌至6.2萬元，單身及家庭申請者資產限額分別為73.5萬及147萬元，較上一期的92.5萬及185萬元為少。據悉，白表入息及資產限額下調主要因樓價下跌，房委會認為機制已充分考慮最新物業市場及經濟情况。

新一期居屋最快今年中接受申請，預計今年第四季攪珠，明年首季揀樓，其中朗天苑預計2026年落成，屬最遲入伙屋苑，其餘屋苑則預計於2025年陸續落成。

陳學鋒：市區居屋受歡迎 料銷情理想

立會房屋事務委員會委員陳學鋒表示，即使近期樓價處於下行狀態，但按過往經驗，位於市區的居屋多受歡迎，預計銷情理想。他又表示，若房委會最終下調白表申請者入息限額，按目前市况「見唔到市民人工暴漲」，認為按機制調整入息及資產限額合理。

相關字詞﹕白表 居屋 陳學鋒

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