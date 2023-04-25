空置一年 河套醫院做放射診斷 新東聯網試行

載病人免費往來上水港鐵站

應急醫院工程由中央政府指派中建科工集團負責，提供1000個牀位。醫管局主席范鴻齡昨於網誌撰文稱，局方一直在探索推行新的放射診斷日間服務模式，應急醫院正是推行試點計劃的大好契機；由於應急醫院位於新界東，先導計劃將以新界東聯網作試點，上月起已主動邀請部分合適病人往該院接受腦部、胸腔、腹部等電腦掃描，以及脊柱、肩、膝等磁力共振掃描。

至於具體執行安排，范鴻齡稱醫院會免費接載求診及陪診者來往上水港鐵站及應急醫院，掃描造影結果會送回原本覆診的醫院，待病人下次覆診時跟進。他稱一些非緊急個案原需輪候逾10個月，若選擇至應急醫院可大減輪候時間。

彭鴻昌憂缺人手 難縮輪候時間

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌稱，目前非緊急影像診斷輪候時間很長，若能縮短輪候，更可加快病人之後覆診或治療。不過，他認為目前輪候影像診斷最大樽頸並非儀器不足，而是無足夠放射科醫生，若應急醫院的醫護人員是從其他醫院抽調，只會降低原本該些醫院放射診斷的效率，憂慮先導計劃對縮短整體輪候未必有太大幫助。