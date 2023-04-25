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科大探討開醫學院 聚焦醫療科技 培訓醫生非主軸 校方回應開辦否：探求不同方案

【明報專訊】日前網上流傳香港科技大學計劃成立本港第三間醫學院。校方昨日回覆本報，未正面回應是否有意開辦醫學院，但稱按社會需要，「探求不同方案的可行性」。據悉科大校董會上月聽取初步發展「醫學院」的簡報，提及科大的定位有別港大和中大，非以培訓醫生為主軸，校方欲聚焦醫療科技。

本報向科大查詢是否有計劃或考慮成立醫學院，以及有關進度等，校方未正面回應。校方回覆，一向按社會發展及需要，不時提出教研計劃，並與相關持份者聯繫，「探求不同方案的可行性」。校方續稱，隨着香港人口老齡化，健康護理及醫療服務的需求更形迫切，而健康科技、生物及轉化醫學一直是科大6個重點前沿科學領域之一，早已包括在科大的策略發展計劃（2021至2028）之中，未來會繼續致力推動這方面的發展，以應對及滿足社會當下及未來需求。

本報亦向醫務衛生局查詢，政府有否就開設醫學院一事與科大商討、是否初步同意做法、目前就醫療人手的規劃及人力推算等，局方截稿前未回覆。

屬非官方的Instagram社交帳戶「香港科技大學討論區」上周發文稱，科大傳聞成立醫學院，未來開辦BSc（Medicine）（醫科學位）主修……結合科大學術及創新，將本港及大灣區醫學教育帶來全新面貌」，又聲稱資訊由教授提及。

校董會上月聽簡報 提有別港大中大

據了解，科大校董會成員上月聽取初步發展「醫學院」的簡報，提及科大的定位有別港大和中大，未必以培訓醫生為主軸，而是有意聚焦醫療科技，包括製藥；又可與校內不同學院合作推出課程，舉例與人文社會科學學院探討人口老化衍生醫療需求、與商學院探討醫療開支等、與工學院研發人工智能（AI）醫療科技，亦可先開設研究式碩士課程，之後才推出一系列新辦的學士課程。

政府消息稱科大未向所有相關部門介紹計劃　　

政府消息人士稱，科大未向所有相關的政府部門介紹計劃，仍有待了解校方欲開辦傳統培訓醫科生為主的醫學院，抑或推出融合工程、生物科技等的跨學科醫療相關學院，兩者不可混為一談，又稱「醫學院不是說開就開」，所涉金額龐大，有資源方面的考量。

林哲玄：需時較長 補充人手「遠水」

立法會醫衛界議員林哲玄稱未聞科大擬開醫學院，若校方有此打算，必先準備大量配套，例如設立各專科使用的實驗室，包括解剖，同時招聘人才及找教學醫院合作，課程亦要獲醫委會等審批和認可，「（開醫學院）所需時間比較長，換句話講，不是很快可補充人手的方法，是『遠水』來的」。他建議院校應參考下一份《人力資源推算報告》，了解本港未來醫生需求。

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