港聞

港聞二

帶頭毆便衣警 地盤工囚14月

【明報專訊】2020年元旦多區爆發示威衝突，一名便衣警員尾隨拍攝示威者時遭多人圍毆。26歲男地盤工人拳打警員面及頭，經審訊後被裁定襲警罪成，普通襲擊罪則不成立，他還押至昨日在西九龍裁判法院接受判刑。裁判官施祖堯考慮警方花費逾一年調查及索取律政司意見，「所用時間頗長」，減刑1個月，判囚14個月。

被告蘇俊傑（26歲）報稱地盤工人，被指於2020年1月1日在旺角山東街和通菜街交界，與其他人襲擊在正當執行職務的警員19597，被裁定罪成，另一項與他人襲擊警員10879則被裁定罪名不成立。

施官判刑時指出，受襲警員在被發現拍攝後已離開，沒作挑釁行為，但被告等人仍尾隨，在警員表露身分後施襲。被告無視警員正執行職務，襲擊對方，甚至在他跌倒後仍繼續施襲，案情嚴重；加上被告是首名施襲者，導致警員跌倒，處於脆弱、被動位置，反映被告屬「領頭人物」，在反修例運動的高峰期鼓動其他人施襲。

官指調查逾年 減刑1個月

施官引述被告在背景報告解釋案發時見兩幫人衝突，故上前嘗試制止，不知對方是警員。施官認為其辯解未能顯示悔意，非減刑因素；在同一事件中，兩名負責把風的被告經刑期覆核後加監至10個月，施官採納上訴庭建議直接施襲者應判囚15個月，採納相同量刑起點，並考慮被告被捕時上述源於同一事件的案件已審結，警方仍花費逾一年檢視被告手機、索取律政司意見及調查，所用時間不短，終減刑至14個月。

【案件編號：WKCC1463/22】

（反修例風暴）

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