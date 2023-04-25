趙家賢改3點證供 稱助手認錯人 認陳志全沒赴協調會 鄭達鴻彭卓棋促刪政綱

代表陳志全的大律師馬維騉上周五（21日）指出，陳當年每逢周二主持直播網台節目，故不可能如趙家賢所說出席2020年4月新界東協調會議，趙在庭上否認弄錯。馬昨早問及，於2020至2021年趙被捕前，趙是否沒與陳志全面對面交談。趙家賢同意並更正稱，會議當日他搭的士下車後「買咗幾支茶上教協」，給戴耀廷、區諾軒及自己的助手黎敬輝（民主動力總幹事），黎喝了兩口就稱要去洗手間，請趙幫忙留意會議。

趙稱，蘇浩於會上表示人民力量有意參與初選，提到陳志全因做網台直播未能出席並致歉，冀會議可改在周二以外日子舉行。趙解釋，黎的筆記寫陳志全有開會，不肯定陳是否在自己早走後到場，記得蘇旁邊有名男子貌似陳，但助手應弄錯而記錄錯誤。趙稱與陳沒私下以電話聯絡。

稱運用否決權字眼分3程度

對於民主動力facebook帖文，趙稱黎敬輝及5至6名兼職員工可登入帳號。馬引述趙在無損權益口供稱「有時太忙」，會授權同事未經他檢視就發帖，趙確認，稱亦授權職員處理其個人facebook帳號。民主動力於2020年3月轉發認罪被告朱凱廸的帖文，談及時任全國人大常委譚耀宗受訪稱，若民主派控制議會，對香港構成憲政危機，中央有辦法應對。趙供稱譚具有「足夠政治分量」解讀中央政策，民主動力沒獲邀出席同日初選記者會，他認為朱的帖文總結記者會內容，因此轉發帖文以示民主動力沒被排除在外。

被問及戴耀廷是否謹慎考慮而沒採用「必定運用」否決權作條款，趙覺得「唔好寫到死」，以免有「枝節麻煩」，他又認為以常理解讀，「會運用」、「積極運用」和「必定運用」是為3個程度。

對「沒留心議題」 倚賴助手筆記

被告鄒家成的大律師陳世傑盤問時稱，上述新界東會議沒提過積極運用否決權及用盡方法逼政府回應五大訴求，趙稱不同意。趙承認當日遲到，並在會上忙着處理區議會事務，對於沒留心的議題，他會倚賴黎敬輝的筆記，而筆記綜合記錄了戴耀廷在會上提出過否決權一次；社民連吳文遠、將軍澳青年力量提及共同綱領；何桂藍說初選須有約束力。

陳世傑指出，趙根本不知筆記是黎綜合而寫，抑或戴總括的說法；趙重申想專注會上狀况及「慳工夫」，遂着黎不必抄寫。根據筆記及趙與黎、戴的對話，趙認同5月新界東會議就否決權有許多爭辯。聆訊今續。

【案件編號：HCCC69/22】

明報記者

（初選案）