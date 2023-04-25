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2023年4月25日星期二
港聞二
科大探討開醫學院 聚焦醫療科技 培訓醫生非主軸 校方回應開辦否：探求不同方案
兩大醫學院需海外招聘教員 彭鴻昌憂科大「搶人才」
林哲玄：加強公私營協作 更快紓公醫缺人
空置一年 河套醫院做放射診斷 新東聯網試行
港燈涉事故員工 暫停工作權限受查
新居屋9154伙年中推 六成市區 6屋苑觀塘佔3 市價六二折149萬入場
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主動提及五一遊行申辦者 鄧炳強指刻意淡化遊行風險不負責任
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採訪手記：行程多閉門 港媒內媒採訪待遇有別
失業率3.1%連跌11月 餐飲業微升
發展局年均助6棕地經營者重置 議員批不理想
轟伊院失當 Uncle Ray契仔：不接受「溝通不足」
自動當選選委何志豪 遲報開支申延期上訴被拒
遲交申請倘被控 查錫我：須證曾盡力申報
疑工作不順 中年漢失蹤3日葵涌墮樓亡
明愛兩中學合併落戶東涌 胡振中中學否認收生不足
「升降機大王」遺產案 長女入稟質疑遺囑無效
科委會研引入肺炎鏈球菌15價疫苗 孔繁毅：近年血清3型成港主流 新疫苗有效對付
近八成受訪者從未打肺炎鏈球菌疫苗
私醫缺新冠口服藥 防護中心增配額
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【明報專訊】（請看附圖）
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