大灣區GBA新聞：金鐘「前海香港人才站」揭牌 提供12類服務

在人才服務方面，工作站提供一站式辦理國際人才、港澳人才12類共57項服務；每月發布就業職位及服務資訊，提供政策剖析、完善及代投個人簡歷、工商註冊登記、來華工作居留等政務和就業服務。

此外，工作站亦提供企業高管服務，包括試點提供境外高端人才定制化服務，透過人才服務專員提供全方位政務、商務及生活諮詢；提供前海重大項目招商信息，為港人港企投資前海提供便利。

工作站也會定期主辦高管培訓班、企業出海、行業峰會等交流活動，提供跨境服務資訊及服務清單，為內地企業赴港發展、港資企業赴前海發展給予雙向資源對接；另外亦協助香港科技人才對接大灣區創新研發平台，並協助人才及團隊申請國家級或深圳市重大科研項目。

前海合作區黨工委副書記梁珂於工作站揭牌儀式致辭表示，前海在「依託香港、服務內地、面向世界」的戰略定位中，一如以往把全面推進港深合作放在首位。工作站的成立是推進「人才灣區通」的重要措施，並會與前海國際人才港聯動，致力促進港深人才互聯互通，產業優勢互補與攜手發展，以及港深科研交流合作和成果轉化落地，令企業和人才共享灣區發展成果。