港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：廣交會助拓新市場 港商：成果勝疫前

【明報專訊】本屆廣交會全面恢復實體展覽，繼續分為三期舉行。首期已於上周三（19日）結束，根據商務部通報，廣交會首期累計進館客流量約126.1萬人次，出口訂單成交額約128億美元（約998億港元）。有首期參展的港企表示，人流與疫情前持平，參展成果則較以往更為理想，開發了來自泰國、越南等東南亞的市場客戶；亦有港商表示已接到不少新客戶的訂單，下次仍會繼續參展。

明報記者 司徒聰穎

廣交會首期以電子及家電、燈飾、車輛及配件、五金工具、建材等行業為主，第二期展覽於前日（23日）開始，主要展出日用消費品、禮品和家居裝飾品，因是復常後中國第一個大型重要外貿展覽，成果令人關注。

首期126萬客流 成交額近萬億

「這次廣交會人流量可以，感覺跟疫情前持平。」來自香港的美嘉貿易發展有限公司（Megalec Trade Development Limited）展會負責人陳永效說。Megalec產品主要是牆壁開關，包括由App操控的智能開關，客戶來自中東、非洲、俄羅斯等國家，公司於2006年開始參加廣交會，疫情期間也參加過線上展覽，不過成果一般，「當時有老客戶維持住生意，所以疫情也沒有很大影響，這次過來主要想找新客戶，開拓新興市場，越南、菲律賓、泰國等東南亞國家」，而今次參展成果也達到他心中預期，「對比以往更為理想，遇到了來自泰國、越南的大客戶，談得不錯」。

香港亞非集團有限公司總經理王亞非也認同本屆廣交會人氣較旺，「這兩天我們接待挺多客戶的，這些客戶和我們市場方向挺脗合，下一屆我們應該還會繼續參加」。亞非集團主要生產燈飾，客戶主要來自中東、北非、歐美等國家，2019年首次參展，隨後便遇上疫情。王亞非說，疫情前公司有專門的銷售團隊去不同國家收集當地市場信息，然後定向做產品開發，例如根據客戶喜好和風格訂製燈飾。疫情期間除了依靠老客戶，亦利用社交媒體直播，在線上拓展新客。

對於此次參展，王亞非充滿期待也做足準備工夫，在開幕前半個月便到歐洲考察，「因為確實3年沒有出去了，想去看當地市場流行什麼產品，回來後我們的設計師團隊才可以定向開發，因為有客戶會來廣交會」。雖然展期正值穆斯林齋月，影響中東客戶前來，王亞非表示影響不大，「我們的老客戶比較執著一點，已經約好了等齋月結束就會來」。

相關字詞﹕廣交會 大灣區

上 / 下一篇新聞

科大探討開醫學院 聚焦醫療科技 培訓醫生非主軸 校方回應開辦否：探求不同方案
科大探討開醫學院 聚焦醫療科技 培訓醫生非主軸 校方回應開辦否：探求不同方案
兩大醫學院需海外招聘教員 彭鴻昌憂科大「搶人才」
兩大醫學院需海外招聘教員 彭鴻昌憂科大「搶人才」
林哲玄：加強公私營協作 更快紓公醫缺人
林哲玄：加強公私營協作 更快紓公醫缺人
空置一年 河套醫院做放射診斷 新東聯網試行
空置一年 河套醫院做放射診斷 新東聯網試行
港燈涉事故員工 暫停工作權限受查
港燈涉事故員工 暫停工作權限受查
新居屋9154伙年中推 六成市區 6屋苑觀塘佔3 市價六二折149萬入場
新居屋9154伙年中推 六成市區 6屋苑觀塘佔3 市價六二折149萬入場
看齊白表 禁持物業者綠表購居屋明審議
看齊白表 禁持物業者綠表購居屋明審議
裁陳淑莊佔中損名聲 紀律審裁組：當受譴責
裁陳淑莊佔中損名聲 紀律審裁組：當受譴責
主動提及五一遊行申辦者 鄧炳強指刻意淡化遊行風險不負責任
主動提及五一遊行申辦者 鄧炳強指刻意淡化遊行風險不負責任
聯國人權理事會函京 指港限制外狀憂削被告權利
聯國人權理事會函京 指港限制外狀憂削被告權利
黃坤明：北車南下會顧及港關注 指兩地創科互補可超東京灣 李稱佛山願合作
黃坤明：北車南下會顧及港關注 指兩地創科互補可超東京灣 李稱佛山願合作
穗地下淨水‍廠上方設園林 減居民排斥 議員促借鏡
穗地下淨水‍廠上方設園林 減居民排斥 議員促借鏡
採訪手記：行程多閉門 港媒內媒採訪待遇有別
採訪手記：行程多閉門 港媒內媒採訪待遇有別
失業率3.1%連跌11月 餐飲業微升
失業率3.1%連跌11月 餐飲業微升
發展局年均助6棕地經營者重置 議員批不理想
發展局年均助6棕地經營者重置 議員批不理想
轟伊院失當 Uncle Ray契仔：不接受「溝通不足」
轟伊院失當 Uncle Ray契仔：不接受「溝通不足」
自動當選選委何志豪 遲報開支申延期上訴被拒
自動當選選委何志豪 遲報開支申延期上訴被拒
遲交申請倘被控 查錫我：須證曾盡力申報
遲交申請倘被控 查錫我：須證曾盡力申報
疑工作不順 中年漢失蹤3日葵涌墮樓亡
疑工作不順 中年漢失蹤3日葵涌墮樓亡
明愛兩中學合併落戶東涌 胡振中中學否認收生不足
明愛兩中學合併落戶東涌 胡振中中學否認收生不足
「升降機大王」遺產案 長女入稟質疑遺囑無效
「升降機大王」遺產案 長女入稟質疑遺囑無效
科委會研引入肺炎鏈球菌15價疫苗 孔繁毅：近年血清3型成港主流 新疫苗有效對付
科委會研引入肺炎鏈球菌15價疫苗 孔繁毅：近年血清3型成港主流 新疫苗有效對付
近八成受訪者從未打肺炎鏈球菌疫苗
近八成受訪者從未打肺炎鏈球菌疫苗
私醫缺新冠口服藥 防護中心增配額
私醫缺新冠口服藥 防護中心增配額
大灣區GBA新聞：金鐘「前海香港人才站」揭牌 提供12類服務
大灣區GBA新聞：金鐘「前海香港人才站」揭牌 提供12類服務
灣區手記：「Pat姐」歸來 ／文：尚東美
灣區手記：「Pat姐」歸來 ／文：尚東美
趙家賢改3點證供 稱助手認錯人 認陳志全沒赴協調會 鄭達鴻彭卓棋促刪政綱
趙家賢改3點證供 稱助手認錯人 認陳志全沒赴協調會 鄭達鴻彭卓棋促刪政綱
帶頭毆便衣警 地盤工囚14月
帶頭毆便衣警 地盤工囚14月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】香港仔街市翻新 80檔明先開業
【Emily】香港仔街市翻新 80檔明先開業
【Emily】劇評人獎 舞台劇《我們最快樂》獲3獎
【Emily】劇評人獎 舞台劇《我們最快樂》獲3獎
【Emily】姚柏良倡回鄉證過期一年內可過關
【Emily】姚柏良倡回鄉證過期一年內可過關
【Emily】彌敦道190號未評一級 團體籲公眾表態
【Emily】彌敦道190號未評一級 團體籲公眾表態
【Emily】《Inside Out Project》 海港城展450笑臉相
【Emily】《Inside Out Project》 海港城展450笑臉相
【Emily】接連外訪 11司局長昨一度不在港
【Emily】接連外訪 11司局長昨一度不在港