大灣區GBA新聞：廣交會助拓新市場 港商：成果勝疫前

明報記者 司徒聰穎

廣交會首期以電子及家電、燈飾、車輛及配件、五金工具、建材等行業為主，第二期展覽於前日（23日）開始，主要展出日用消費品、禮品和家居裝飾品，因是復常後中國第一個大型重要外貿展覽，成果令人關注。

首期126萬客流 成交額近萬億

「這次廣交會人流量可以，感覺跟疫情前持平。」來自香港的美嘉貿易發展有限公司（Megalec Trade Development Limited）展會負責人陳永效說。Megalec產品主要是牆壁開關，包括由App操控的智能開關，客戶來自中東、非洲、俄羅斯等國家，公司於2006年開始參加廣交會，疫情期間也參加過線上展覽，不過成果一般，「當時有老客戶維持住生意，所以疫情也沒有很大影響，這次過來主要想找新客戶，開拓新興市場，越南、菲律賓、泰國等東南亞國家」，而今次參展成果也達到他心中預期，「對比以往更為理想，遇到了來自泰國、越南的大客戶，談得不錯」。

香港亞非集團有限公司總經理王亞非也認同本屆廣交會人氣較旺，「這兩天我們接待挺多客戶的，這些客戶和我們市場方向挺脗合，下一屆我們應該還會繼續參加」。亞非集團主要生產燈飾，客戶主要來自中東、北非、歐美等國家，2019年首次參展，隨後便遇上疫情。王亞非說，疫情前公司有專門的銷售團隊去不同國家收集當地市場信息，然後定向做產品開發，例如根據客戶喜好和風格訂製燈飾。疫情期間除了依靠老客戶，亦利用社交媒體直播，在線上拓展新客。

對於此次參展，王亞非充滿期待也做足準備工夫，在開幕前半個月便到歐洲考察，「因為確實3年沒有出去了，想去看當地市場流行什麼產品，回來後我們的設計師團隊才可以定向開發，因為有客戶會來廣交會」。雖然展期正值穆斯林齋月，影響中東客戶前來，王亞非表示影響不大，「我們的老客戶比較執著一點，已經約好了等齋月結束就會來」。