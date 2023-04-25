私醫缺新冠口服藥 防護中心增配額

香港西醫工會副會長陳培光昨於港台節目《千禧年代》稱，近期新冠求診者數目增加，由上月平均每日零至兩宗，增至近兩周每日最多9至10宗。他稱衛生署限制私醫每次索取每款口服藥最多6個療程，若向每名年滿60歲長者處方，診所存貨或一天用清。不過，他指衛生署送貨很快，若下午4時前申請，翌日便可送到診所，且部分私家醫生只向有高風險者開藥，相信問題不大。

家庭醫生林永和向本報表示，衛生署有時周六也會送貨，周日及公眾假期則不會，私家診所一般會於公眾假期前申領多些。他稱增至每次10個療程是合理數量，以他為例，由於較少處方默沙東口服藥，故一般會較少預訂，以免囤積。

防護中心提醒禁向非港人開藥

政府發言人稱，檢視口服藥庫存後決定放寬私醫每次要求療程數量，並已去信私家醫生，通知及提醒口服藥只可處方給港人。防護中心昨去信私醫的信件列明，醫生日後不得向非港人處方政府採購的口服藥，不論是否代政府向相關病人收取藥費。