近八成受訪者從未打肺炎鏈球菌疫苗

逾五成受訪者不憂感染

香港老人科醫學會、香港感染及傳染病醫學會、香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會委託香港民研，今年3月2日至8日網上問卷訪問3600名18歲或以上港人，發現77%受訪者沒接種肺炎鏈球菌疫苗，25%稱願意接種，另有40%認同能預防較多種類的肺炎鏈球菌疫苗是最佳選擇。調查發現，家有兩歲以下嬰幼兒或65歲以上長者的受訪者中，分別有14%及25%認為自己不屬高危。

香港兒科醫學會理事會成員、兒科專科醫生馮寶姿稱，目前逾100種血清型的肺炎鏈球菌，約30種可造成人類感染，曾感染其中一種血清型未必對其他血清型產生免疫，稱接種疫苗最有效預防感染。香港老人科醫學會副會長、老人科專科醫生陳毅灝稱，不少人誤會疫苗對抗愈多種血清型就愈好，實際上針對最影響本港及最致命的血清型效果更佳。