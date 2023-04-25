科委會研引入肺炎鏈球菌15價疫苗 孔繁毅：近年血清3型成港主流 新疫苗有效對付

關日華憂老幼現繼發性感染

按衛生防護中心數據，今年截至3月31日本港共錄得14宗肺炎鏈球菌感染，其中5宗涉未滿18歲兒童及青少年，血清3型佔兩宗（見表）。本港4個醫學會昨公布一項港人接種肺炎鏈球菌疫苗的調查結果（見另稿），孔繁毅在記者會上提到，血清3型為本港最常見肺炎鏈球菌感染，在新冠疫情前佔兒童個案逾六成，感染後可引致肺水腫、腦膜炎及嚴重肺炎等。

出席同一記者會的關日華表示，解除口罩令後暫未見肺炎鏈球菌感染增加，但「一老一幼」感染上呼吸道病毒後，氣管黏膜或受破壞，令細菌有機可乘造成「繼發性感染」，憂慮流感高峰期後會出現更多肺炎鏈球菌感染。

血清3型嚴重個案多現化膿性肺炎

現時未滿兩歲嬰幼兒可按「香港兒童免疫接種計劃」免費接種13價肺炎鏈球菌疫苗，於兩個月、4個月及12個月大時接種。另外，在政府疫苗資助計劃下，有高風險情况、年滿65歲長者，可受資助接種一劑13價疫苗及一劑23價疫苗。關日華稱，以往大部分肺炎鏈球菌兒童嚴重個案涉腦膜炎，本港於2011年引入13價疫苗供幼童注射後，較多嚴重個案出現化膿性肺炎，經化驗後屬血清3型，患者肺部會含膿並引致呼吸困難，需穿刺化膿。

孔繁毅稱13價對血清3型效果欠佳

美國食品和藥物管理局（FDA）2022年批准使用15價肺炎鏈球菌疫苗，准用於6個月大或以上者，2021年則批准另一款20價疫苗用於成人。身兼科委會成員的孔繁毅稱，13價和23價疫苗針對血清3型效果欠佳，15價疫苗則能產生更好免疫反應，對其他血清型亦與現有疫苗效果相若，效力可維持逾10年。

孔繁毅續稱，科委會將商討是否引入15價疫苗取代13價疫苗，以及是否引入20價疫苗，讓長者「一針過」接種，而他認為15價疫苗較20價疫苗更佳。他亦建議將政府疫苗資助涵蓋年齡，降低至50歲或以上。