遲交申請倘被控 查錫我：須證曾盡力申報

廉署：依法跟進 共接兩投訴

廉署回覆本報查詢，稱若有候選人沒依時提交選舉申報書即屬違法，會依法按既定程序跟進。本案中的2021年選委會界別分組選舉，廉署共接獲兩宗沒提交申報書投訴。選舉事務處稱，不會披露個案詳情，如發現候選人規定日期前沒提交選舉申報書，或在查核候選人提交的選舉申報書時發現不當，會向執法機構報告調查。

廉署前總調查主任大律師查錫我表示，法庭在特別情况下會批准延期，否則申請人須證明曾盡力申報或對法律有誤解，才能獲寬免。現時上訴庭不接納申請人何志豪的理據，除非上訴至終院，否則可被控「沒有提交選舉申報書」。

翻查資料，兩名2019年區議會選舉落敗候選人胡健南、王鑑賢未按規定提交選舉申報書，申請延後提交遭拒，今年被廉政公署落案起訴，認罪後判160小時社會服務令。

涉及35+初選案的2020年立法會選舉候選人梁晃維沒有依時提交選舉申報書。高院信納梁無惡意，考慮因另案還押難以處理開支申報，批准延期並豁免提交部分在國安處搜查時遭破壞或遺失的單據。