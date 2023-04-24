五一料60萬客訪港 旅議會：接待力足應付

【明報專訊】本周末即將進入內地「五一黃金周」假期，雖然早前通關後內地旅行團接待備受關注，但業界人士稱五一長假傳統上以自由行較多。據悉旅遊事務署最快今日聯同旅監局及多個政府部門會召開第二次統籌會議，處理五一假期旅客接待工作，消息稱，當局評估旅行團客量有限，香港仍有能力處理。
稱八成自由行 導遊旅巴司機需求少
香港旅議會總幹事楊淑芬昨日表示，預計五一長假期間將有約60萬旅客訪港，當中八成為自由行旅客，客量恢復至新冠疫情前的約六成。她向本報補充，傳統上五一長假以自由行較多，故導遊或旅遊巴司機等人手需求較少，相信接待力可接受。該會暫時估計旅客入境高峰期在周六日，即本月29日或30日。
政府消息稱，目前訪港旅行團團客佔整體旅客比例不高，不多於一成，而先前受關注的土瓜灣情况現已改善，未來將盡力協調旅行團行程，避免造成擠塞。消息又稱，目前內地訪港旅客數目最多只達疫情前五成，有信心香港仍有能力處理。
旅促會：團數僅疫前三成 仍差天共地
旅促會總幹事崔定邦亦稱，2010年後至疫情前，基本上五一訪港旅行團比例不多，旅行社也沒什麼特別安排，主要是自由行客較多。不過他說，現時一般接待旅行團數量只及疫情前約三成左右，形容情况仍是「差天共地」。
楊淑芬又說，旅議會將繼續與政府協調，希望加強接待能力，又稱會鼓勵業界盡量分散在不同地區用膳，避免造成個別地區擠塞。