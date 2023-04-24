五一料60萬客訪港 旅議會：接待力足應付

稱八成自由行 導遊旅巴司機需求少

香港旅議會總幹事楊淑芬昨日表示，預計五一長假期間將有約60萬旅客訪港，當中八成為自由行旅客，客量恢復至新冠疫情前的約六成。她向本報補充，傳統上五一長假以自由行較多，故導遊或旅遊巴司機等人手需求較少，相信接待力可接受。該會暫時估計旅客入境高峰期在周六日，即本月29日或30日。

政府消息稱，目前訪港旅行團團客佔整體旅客比例不高，不多於一成，而先前受關注的土瓜灣情况現已改善，未來將盡力協調旅行團行程，避免造成擠塞。消息又稱，目前內地訪港旅客數目最多只達疫情前五成，有信心香港仍有能力處理。

旅促會：團數僅疫前三成 仍差天共地

旅促會總幹事崔定邦亦稱，2010年後至疫情前，基本上五一訪港旅行團比例不多，旅行社也沒什麼特別安排，主要是自由行客較多。不過他說，現時一般接待旅行團數量只及疫情前約三成左右，形容情况仍是「差天共地」。

楊淑芬又說，旅議會將繼續與政府協調，希望加強接待能力，又稱會鼓勵業界盡量分散在不同地區用膳，避免造成個別地區擠塞。