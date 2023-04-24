劏房天台屋寮屋戶 45％不知租管例

不足一成有獨立水電表 水費高逾倍

葵涌劏房居民大聯盟今年3至4月以問卷訪問葵涌106名劏房、天台屋及寮屋住戶，發現45%受訪者不知道劏房租管條例，57%人不知道租管規定不可濫收水電費，另外分別有9%和7%劏房戶設有官方獨立水表及電表。

調查發現，劏房家庭平均水費為每立方米13.8元，電費為每度電1.5元；與水務署和中電數據比較，本港每個家庭平均水費為每立方米5元，平均電費每度電1.26元，即劏房家庭平均水電費分別高1.76倍及19%。其中，水電費最高的是一個5人家庭，水電費分別為800元及1373元，較一般家庭高5.4倍及2.2倍。

暫最高罰款1.86萬 團體：濫收幾個月都返嚟

房屋局數據顯示，劏房租管生效至上月31日有3人因違例被定罪，被判罰款2000元至1.86萬元。葵涌劏房居民大聯盟成員周美芝質疑，政府跟進業主違例不足，且刑罰過低，有關罰款「濫收番幾個月都返番嚟」。團體建議政府短期內檢討條例執行情况，加強巡查檢控，否則條例形同虛設，並應加強宣傳條例；另提倡為每個劏房戶開設獨立水電表，減少與業主爭論，並增設恒常能源津貼。