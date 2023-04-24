社協倡准大專生申綜援職津 何啟明：考慮部分意見

貧窮青少年逾14萬 8年新高

社協與新青權利關注會昨日與何啟明會面約兩小時，社協引述政府統計處資料表示，2021年第一季有逾14.5萬名15至24歲青少年生活在貧窮線以下，屬8年來新高，而該會2021年調查亦顯示，約79%專上基層青年雖正申領專上教育學生資助及借貸計劃，但仍需每年負擔逾3萬元學費及生活費，畢業後亦要償還學債。社協建議政府提高大專生學費資助額，改善學費及生活費的還款安排，考慮其收入及家庭狀况制訂還款額。

社協認為，正接受專上教育的青年生活圈子不應局限於校園及課本，在建立社交圈子時生活費用亦隨之增加，基層青年要壓縮生活開支、做兼職，可能的代價是放棄實習機會，亦因未能獲津貼而放棄參加一些活動，或窒礙他們的個人發展機會。社協建議當局考慮因應不同學科的實習時數長短，提供實習津貼，以資助實習衍生的額外交通費及膳食開支。

促最低工資增至53.4元 一年一檢

另外，「優化法定最低工資檢討機制」第一階段諮詢今日（24日）結束，社協建議將最低工資水平上調至每小時53.4元，以及將法定最低工資檢討工作，由每兩年一檢改為一年一檢，同時採取預測性方式，估算未來市場消費物價變動，避免最低工資水平滯後於檢討期。被問到機制會否改為一年一檢，何啟明稱諮詢結束只是第一步，整體檢討結果會交予最低工資委員會處理，整體報告年尾才出爐，尚有很多時間讓市民表達意見。