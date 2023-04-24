街市檔7貓被偷 6出生19天 開舖發現 店主盼歸還承諾不追究

昨早近10時，改衣店檔主陳太返店開舖時驚見摺疊門被打開，自覺「凶多吉少」，發現貓籠內7隻貓全數失蹤，疑被人盜去，報案求助。警方到場調查，將案件列作爆竊，至截稿前無人被捕。

領養菜檔兩貓10月 現剩一貓相伴

陳太向本報表示，店舖周遭衛生欠佳，且有菜檔早前結業，遂領養該菜檔兩隻貓女Mimi及Baby以防治老鼠。她說，兩貓在其店舖生活10多個月，約11個月大的Mimi本月4日誕下6隻小貓，小貓出生僅19天，仍未懂步行，「只是識郁吓郁吓」，惟現時Mimi與6隻小貓失蹤，只剩下Baby。

陳太又說，有兩名中年男子經常到店舖與貓玩耍，其中一人近半年來每周休息時都會到場探訪小貓，對方曾着她小心小貓被盜，她未有為意。她說一家人都喜愛小貓，女兒「日日都要看我電話的（貓）相片，她會好開心」，若有人將貓偷去，要求對方盡快歸還，「我們好鍾意、好惜牠（們），當牠（們）仔女咁養」。