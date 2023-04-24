裕民坊小巴站變滑板場 市建局：免土地「曬太陽」

商業項目流標 申改商住混合需時

韋志成昨於網誌談及，屆時將於前小巴站原有多條輪候車道擺放簡單障礙物，變成板類、騎行及輪滑運動的賽道，更邀請香港滑板學院導師於周末為初學者舉辦工作坊。他稱局方之後將籌辦更多活動，包括6月推出以健康生活為主題的活動、7月至8月暑假舉辦社區同樂活動等，亦會探討與YM2裕民坊一同舉辦大型活動。

韋志成稱，市建局特別委託設計顧問，針對上述項目內「政府收回土地」範圍的美化工程展開詳細研究和提交建議，為打破「閒置工地、曬太陽」的觀感，顧問建議將現時圍封土地的圍板改為較通透的圍欄，並加設一至兩條較寬闊的行人道，另研究加入遮蔭和公共座椅，以及設置大型特色裝置如燈飾、布藝和大型充氣裝置予公眾「打卡」。

另外，新一份《財政預算案》提出研究改建官涌市政大廈部分樓層，以提供適合滑板和攀登等城巿運動的室內場地，預計今年內完成工程技術可行性研究。香港滑板集訓隊隊員（街式）張恒達接受「政府新聞網」訪問時稱，室內滑板練習場不受天氣影響，可全天候訓練；若參考外國加設海綿池，有助運動員練習高難度動作時緩減落地衝擊力，減低受傷風險。