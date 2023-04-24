刑事檢控專員：國安法保障言論自由非抑壓

稱煽動分裂防患未然 阻罪行發生

楊美琪提到普通法下有很多「預備性罪行」，即要阻止罪行發生，例如串謀和煽惑罪。國安法下煽動他人分裂國家罪的性質相似，防患未然，及早阻止。她稱說話可以是武器，如說話導致他人犯下嚴重罪行，「無可能不墮入法網」，強調分裂國家是嚴重罪行，如不及時制止，後果深遠。

唐英傑因2020年7月1日駕駛插有「光時」旗幟電單車撞向警員，被裁煽動他人分裂國家及恐怖活動罪成立。楊美琪指出，法庭於該案件採用控方專家意見，認為標語有分裂國家意圖，唐英傑於大街大巷駕駛插有旗幟的電單車，附近很多人歡呼或向警察擲物，3法官一致裁定他有犯罪行為和犯罪意圖。

被問有些人質疑是否「講下都唔得」，楊美琪以唐英傑案為例，指唐當時明顯想吸引人閱讀標語；至於馬俊文案，馬除擺街站亦在網上或社交媒體講港獨想法，又指所為無犯法，楊美琪指馬誤導市民。楊指法官在判決已清楚說明社交媒體傳播極廣泛，透過平台傳播煽動分裂國家或港獨意識，刑責重大。

被問許多市民誤以為未成年犯國安法可減免刑責，楊美琪稱是誤解，如法庭認為有犯罪意圖和犯罪行為可判罪名成立，年輕不構成減刑因素，呼籲守法。