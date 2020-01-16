下年度流感接種計劃 將購RIV疫苗供院舍長者

美國食品和藥物管理局（FDA）2013年批准使用RIV疫苗。衛生署疫苗可預防疾病科學委員會（下稱科委會）早前更新2023/24年度流感疫苗接種建議，院舍長者應優先選擇RIV疫苗。該款疫苗未包含在本年度政府疫苗資助計劃，市民須自費於私家診所接種。衛生署回覆稱，政府會參考科委會建議採購，適時在新一年度接種計劃展開前公布。

研究：中和抗體水平較滅活高

港大2020年發表研究顯示，長者接種滅活疫苗30日後，體內對H1N1甲型流感病毒的中和抗體增4.1倍，接種RIV疫苗則增5.3倍；針對H3N2甲流病毒的中和抗體，接種滅活疫苗30日後增2.3倍，接種RIV疫苗則增4.7倍。本港今次流感高峰期主流病毒株為H1N1。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌於無綫節目《講清講楚》稱，本港正使用的流感疫苗保護率約四至六成，他引述上述研究稱，RIV疫苗產生中和抗體水平較滅活疫苗高，且T細胞反應更持久，副作用則相近，惟因成本較高，政府一直未有購入，他建議可採購予院舍長者接種。

科委會成員家庭醫生林永和稱，RIV疫苗成本較滅活疫苗高約100至200元，其診所今年數十人注射，反應不踴躍。他獲悉政府擬採購RIV疫苗，下年度資助會否涵蓋仍待商議。

藥劑師倡待流感新冠混合疫苗面世

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，RIV技術將病毒抗原基因重組，毋須如滅活疫苗般以雞蛋培植。除效用更好，替換抗原和生產速度亦較快，雞蛋敏感者也可接種，但目前僅一間疫苗廠使用該技術，售價較高，建議待多一至兩間疫苗廠使用RIV技術、價格較便宜時才購入。他提到，研發復必泰新冠疫苗的輝瑞藥廠正研發mRNA流感疫苗，並擬研製複方疫苗，可一針過接種流感和新冠疫苗，建議待該疫苗面世後可採購。