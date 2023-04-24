問申辦五一遊行者fb留言 警：組織者須確保活動秩序

fb有人留言需否帶「架生」 警關注

警方表示，接獲市民通知擬於5月1日在港島區舉行公眾活動，正在處理並根據法例就活動目的、性質、參與人數等因素，並為維護國家安全、公共安全、公共秩序和保護他人的權利和自由的目的，作出全面的風險評估及採取相應措施處理。

黃迺元及杜振豪前晚在facebook專頁「香港五一遊行2023（申請中）」指出，上周五警方於會上詢問幾方面問題，包括如何識別遊行參與者、申辦遊行經費來源、如何避免「暴力團伙」騎劫遊行等，又指警方提到今年五一黃金周料有大量遊客到訪港島區，遊行或造成擠擁及道路阻塞。兩人稱警方未答覆會否批出不反對通知書，亦未有提出任何准許舉辦遊行的條件，並引述警方稱「會於法律框架內處理」。