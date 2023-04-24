台雕塑家朱銘久病輕生 終年85歲 與港淵源深 作品《太極》《人間》成港地標

朱銘原名朱川泰，雕塑享譽國際。綜合中央社、《聯合報》等媒體報道，朱銘家位於台北士林至善路，前晚朱銘獨自上樓運動，遲遲未下樓，其妻進房查看發現丈夫輕生，報警求助。台北市警消前晚9時45分接報指士林區至善路2段1處住家有人無呼吸心跳，救護人員到場發現男子已明顯死亡。警方排除他殺，家屬對死因無意見。士林地檢署表示，驗屍初步認定為縊死窒息，指死者為朱川泰，疑因久病厭世而輕生，詳細原因待調查釐清。

對於朱銘辭世，財團法人朱銘文教基金會昨發聲明，表示無比傷痛，代表家屬感謝海內外各界長年對朱銘與朱銘美術館的支持。台灣行政院長陳建仁在社交媒體發文，表示對朱銘過世「相當震驚與不捨」。他稱朱銘生前作品獲獎無數，創立朱銘美術館，享譽國際，是台灣之光更是台灣的榮耀。

實踐夢想 花12年創建美術館

朱銘1938年1月年生於苗栗通霄，15歲隨雕刻師李金川學習傳統廟宇雕刻與繪畫，30歲拜雕刻師楊英風為師，從此邁入雕刻生涯。1976年，朱銘在台灣「國立歷史博物館」舉辦首次個展，好評如潮。當時台灣鄉土運動興起，朱銘創作承傳中國傳統彩繪木雕工藝，也映照台灣社會人文情懷，被視為鄉土運動象徵，奠定藝壇地位。鄉土系列後，1980年至2000年是朱銘藝術創作巔峰，太極及人間系列廣為人知。為實踐「種活藝術種子」夢想，在台灣新北市金山區從無到有創建美術館。1999年，傾注一生積蓄和12年漫長辛勞，朱銘美術館正式開幕。

2006年為放中大作品重新命名

香港多處公共空間長期陳設朱銘作品，如中環交易廣場平台上的《太極》、中銀大廈正門的《和諧共處》、以及文化中心外展示的《人間系列──排隊》等。其中，1980年代末置放中文大學烽火台上的《仲門》是太極系列之一，原名《門》，朱銘2006年重題為《仲門》，現已成為中大地標之一。