灣區市民今可登記抽國泰機票

中獎者可從香港出發前往海外26個國家目的地，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、荷蘭、瑞士、西班牙、澳洲、新西蘭、以色列、阿聯酋、孟加拉、印度、尼泊爾、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、柬埔寨、日本、韓國、南非。只要登錄國泰相關網址，提交個人信息，並選擇目的地，即可參與抽獎。

下周日截止 須註冊國泰會員

「只要在這7日註冊期內登記，我們會在蒐集所有資料後才抽獎。」國泰航空中國大灣區總經理任梓文笑言：「所以大家不用心急，中獎機率都一樣。」但他提醒，免費機票中獎者須為國泰會員，建議提前在官網註冊成為會員，而且中獎者國泰會員資料上的姓名拼音，電郵地址及手機號碼，須與參與抽獎時登記的資料一致。另外，是次活動送出的機票不包含稅費和燃油附加費，中獎者需自行支付。

任梓文說，連同上周共送出逾11萬張由機管局贊助的免費機票，相信隨着兩地通關及出境遊恢復，大灣區市民的外遊需求不斷高漲，旅遊市場復蘇熱度將持續走高。除了灣區送機票，上月29日國泰在微信公眾號及抖音等多個平台推出《重上雲霄》原創品牌微電影，連同一系列全新品牌營銷活動，「讓經歷了3年沉寂的國泰『再啟航』，以全新面目與灣區市民見面」。

海天一票通將擴至琶洲

隨着廣州琶洲港4月14日試航，國泰的海空接駁服務海天一票通也將拓展到琶洲，並會推出「船票+機票」折扣。加上8月將落成的蛇口港國泰貴賓廳，以及在灣區主要城市的陸天暢行通一站式預訂機票及跨境車直達香港機場服務，「下半年我們會繼續在多式聯運領域發力」，任梓文道。