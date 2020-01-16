踏白飯魚挑擔運貨 日復日爬山300米開舖

設垃圾分類袋 義務清潔對開草地

老闆許毅文稱，士多於1970年代末開張，當時主要由父親許林經營，直到2000年他才接手。許現時幾乎每天都會上山，穿著「白飯魚」，用擔挑搬運3板（即72罐）汽水，從海下路沿嶂上郊遊徑走到士多，路程大約45分鐘，爬坡近300米。每天上山除了搬汽水外，亦因為要餵養士多兩隻狗「阿虎」和「阿豹」。為維護山野環境，許除在士多設置垃圾分類袋，還會主動清理士多對開草地的垃圾及牛糞，讓山友及牛享受舒適的大自然。

年屆57的許毅文表示，自己會「做到做唔到為止」，但不期望下一代接手，「後生點會咁辛苦走上嚟，做埋我呢代先算」。許接手士多之前主要任職工業，曾擔任電鍍手表及維修影印機工作，打工10幾年才繼承父業。許是嶂上居民，現時嶂上村已沒有人居住，許一家亦已搬往市區，周末有時會在嶂上祖屋過夜，除方便打理士多生意，更可在晚上有需要時協助行山客。許雖然投放大部分時間在士多，但其實他亦喜愛露營，去年抽空去了3次，包括白虎山、東灣等地。

（城市保育）