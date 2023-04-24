稱生態佳居民少 長春社倡嶂上納郊園

【明報專訊】政府過去指定某些地區為郊野公園時，曾把部分鄉村、農地、祖墳等剔出，避免處理業權問題。劃出的77幅郊野公園「不包括土地」，多年來有6幅已納入郊園範圍，其餘大部分由規劃署制定規劃圖則，例如嶂上。城規會資料顯示，許林士多土地用途為綠化地帶，士多本身屬現有用途（existing use），即早於頒布大綱圖之前已存在，故毋須申請改劃，因位處官地，擴建要向地政總署申請。長春社公共事務經理吳希文認為，政府考慮郊野公園範圍時應以土地生態價值、發展康樂價值為考慮依歸，而非業權問題，長遠應將嶂上納入郊園範圍。
指郊園劃地重點生態康樂 非業權
長春社曾去信城規會及出席公聽會，要求將部分「不包括土地」下建議的「鄉村式用地」大幅縮小，以保護郊園生態及景觀完整。吳稱，政府長遠應將所有「不包括土地」納入郊園，解決規管不便問題。吳認為嶂上生態環境佳，居民少，業權相對易處理，有條件納入郊園。
2010年，蒙能主席魯連城在大浪西灣內的「不包括土地」建豪宅，輿論批評破壞環境，政府指涉事土地為農地不能建屋，項目暫停；2013年底，政府將大浪西灣納入郊園範圍。事件揭發郊園範圍內有77幅「不包括土地」，不屬漁護署管轄，總面積約2076公頃。當時有54幅未納入任何法定規劃圖則，其後政府先後宣布將6幅納入郊野公園範圍，但並未包括嶂上。