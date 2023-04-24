稱生態佳居民少 長春社倡嶂上納郊園

指郊園劃地重點生態康樂 非業權

長春社曾去信城規會及出席公聽會，要求將部分「不包括土地」下建議的「鄉村式用地」大幅縮小，以保護郊園生態及景觀完整。吳稱，政府長遠應將所有「不包括土地」納入郊園，解決規管不便問題。吳認為嶂上生態環境佳，居民少，業權相對易處理，有條件納入郊園。

2010年，蒙能主席魯連城在大浪西灣內的「不包括土地」建豪宅，輿論批評破壞環境，政府指涉事土地為農地不能建屋，項目暫停；2013年底，政府將大浪西灣納入郊園範圍。事件揭發郊園範圍內有77幅「不包括土地」，不屬漁護署管轄，總面積約2076公頃。當時有54幅未納入任何法定規劃圖則，其後政府先後宣布將6幅納入郊野公園範圍，但並未包括嶂上。

（城市保育）