庇蔭山友40年 嶂上士多雨棚瀕拆 涉郊園「不包括土地」違建 長春社批部門規劃欠協調

明報記者 楊佩珊

專家指惠消防山友 憂拆後意外增

本報記者實地觀察，發現嶂上官方營地設施有4組石枱櫈、一個旱厠及數個垃圾桶，鄰近的麥理浩徑第三段及嶂上郊遊徑路段均沒有涼亭。山藝教練文敬輝認為，嶂上是西貢西郊野公園的中心點，消防員若需在附近出動搜救，都會在士多休息，一旦清拆，山友亦少了一個遮蔽處，可能增加中暑、雷電擊中等行山意外，對政府及山友均非好事。另外，現時嶂上只有一個由漁護署設立的旱廁，無洗手設施，文建議增建新式太陽能流動廁所，內設抽氣扇及水龍頭。

許林士多老闆許毅文說，他在3月下旬收到地政總署通知，要求他在5月22日前停止不合法佔用位於西貢北嶂上的未批租土地，並清拆土地上設施，涉及4個範圍，主要包括士多門前的遮蔽棚、棚下以石屎固定的多組枱櫈、鐵皮搭建的3格旱廁，以及牛棚。許在義工幫忙下，上周日（16日）已拆除牛棚。

老闆盼留雨棚 山友指政府矯枉過正

許稱最想保留以防水布、木板及金屬架搭建的遮蔽棚，行雷落雨時可保障行山或露營者安全。許表示，遮蔽棚自士多開張不久已設立，至今40多年，搭建物料當年是從山下逐一搬上山，他說隨着自己年紀漸大，一旦清拆了難再重建，「做唔到生意唔緊要，休息地方都無，（山友）唔通『立食』咩？」他向記者展示相片，去年一個周末晚上天氣突轉差，有露營客放棄營帳，將睡墊、枕頭、睡袋搬到遮蔽棚下過夜。平時行山客即使沒光顧，許亦歡迎他們用廁所和水源。

許毅文接到清拆通知至今已近一個月，他無奈反問，「點違抗聖旨呢？」又說，「我都希望保留，但留唔留政府決定」，稱唯有見步行步。據悉部分山藝教練及中國香港旅行遠足聯會會員打算撰寫信件交由許轉交部門，希望政府明白士多設施對行山人士的重要。記者採訪當日剛巧遇上雷雨，山友譚先生路過士多休息，他批評政府矯枉過正，連行山人士歇腳地都抹煞，不近人情。

許林士多所在土地被郊野公園包圍，但不屬郊野公園範圍，而是「不包括土地 」。長春社公共事務經理吳希文認為，事件反映政府各部門在整體郊野公園規劃上協調不足，「（漁護署）唔係話嗰度唔屬於郊野公園範圍，就冇咗回事」。吳稱今次要拆卸的設施並非無人用，若政府能建設一些相應補償設施，有益於公衆，建議環境及生態局轄下鄉郊保育辦公室投放資源協助建設。

漁護署：按場地情况適時改善設施

漁護署回覆表示，涉事士多位置不屬郊野公園範圍，但署方會不時檢視郊野公園康樂設施和配套，並會根據個別場地使用情况和實際環境適時改善設施，以期配合郊遊人士需求。地政總署回覆稱，大埔地政處今年2月接獲投訴，指鄰近許林士多的寮屋有違規，處方派員視察後發現涉事地點寮屋與寮屋管制登記紀錄不符，附近亦有構築物佔用政府土地，要求負責人糾正。

（城市保育）

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