「小停電」拉低復供平均時數 議員批致長期獲賞

港燈2021年162小停電 獲獎880萬

不過，局方無提供每宗停電事故的恢復供電時間。有立法會議員認為，由於現有機制以全年平均恢復供電時間計算，即使年內有嚴重事故，最終或被年內更多宗「小停電」拉低平均數，致兩電長期可維持在65分鐘內復供電而獲賞，重申應按單一事故計算賞罰。

稱計法不合理 梁熙：應計個別事故

局方補充，計算「恢復供電」表現時，會考慮所有意外停電後電力公司客戶的平均恢復時間，不會只計算須向機電署報告的重大事故；港燈2021年雖沒重大停電事故需即時通報，但亦有162宗停電事故，強調這些事故的相關數字經審核和核實。

按現有《管制計劃協議》下的賞罰機制，「恢復供電」的表現指標以全年平均表現計算，方程式為：（事故受影響戶數×恢復供電時間）的全年總和，再除以受影響戶數。民建聯立法會議員梁熙稱，年度平均的計法令年內出現多宗「小停電」，便可拉低恢復供電時間的平均數，最終兩電或毋須因個別嚴重事故而罰款，批評計算方法不合理，建議參考港鐵以每宗事故停電時間長短計算。

香港工程師學會電機分部代表勞偉籌同意現有計法會有「拉低平均數」的情况，因本港單幢大廈偶爾會「小停電」，惟計算供電可靠度、事故影響時以全年平均表現計算是國際做法，認為如事故嚴重但影響戶數少，其實對社會影響不大。

能諮會前委員倡影響萬戶便罰

能源諮詢委員會前委員文志森建議在全年平均表現之上，多訂定一個賞罰原則，若停電影響逾1萬客戶便要受罰，以加強監管。