紙包飲品盒回收 擬每個回贈1毫 最快2025推 環保署擬不諮詢公眾

明報記者 馬耀森

飲品供應商指與當局未有共識

本報向飲品供應商查詢，香港太古可口可樂表示一直支持及配合生產者責任制，集團正緊密向政府了解更多關於「市場營運模式」的內容及細節，暫未有具體回應。屈臣氏至截稿前未有回應。另有飲品供應商表示，業界與環保署已開多次會，至今未就計劃執行細節達成共識，例如回贈機制，擔心政府提交的條例草案最終難以實行。

政府2021年已就塑膠飲料容器生產者責任計劃完成公眾諮詢，至去年9月，全港唯一本地處理紙包飲品盒的喵坊Mil Mill公布，在元朗創新園的廠房租約期將於今年中完結，環保署於9月29日首次表示，決定將紙包飲品盒與廢塑膠樽納入同一生產者責任計劃，以達至協同效應，亦有助提升計劃整體營運的成本效益。

併入膠樽計劃 趕今年內交草案

據了解，政府為趕及今年內向立法會提交條例草案，不會再就紙包飲品盒徵費計劃諮詢公眾。環保署回覆稱，署方已就塑膠飲品容器和紙包飲品盒的生產者責任計劃規管框架於2022年進一步諮詢業界，現正就計劃草擬法律條文，並會盡快敲定計劃的運作細節，以期最快今年內將條例草案提交立法會審議。

機制靠業界 政府負責立法監察

至於回贈金額水平，環保署建議將膠樽和紙包飲品盒的最低回贈金額定於每個容器0.1元水平，但會保留彈性，讓供應商及註冊計劃營運者在有需要時可向政府申請調整回贈水平，以提升回收率及達成法定回收目標。被問到回贈機制，環保署只表示會以「市場營運模式」來推行計劃，回收服務包括建立退還點網絡、收集塑膠飲料容器及紙包飲品盒、提供回贈、安排妥善循環再造等，會交由供應商、零售商及回收商提供，當中供應商須達到政府訂下的法定回收目標。政府的角色是為計劃制定法律框架，監察計劃的運作成效等。

喵坊：金額欠誘因 難全民參與

喵坊Mil Mill創辦人葉文琪表示，若每個紙包飲品盒回贈0.1元，「點都會有一批不計較回報的市民去執，不過只佔少數」，認為0.1元缺乏經濟誘因，最終只會將回收責任推卸給搭荒者及清潔工，較難做到全民參與的效果。葉又說，紙包飲品盒與廢膠樽都是體積大、重量輕，運輸成本高，回收再造若要收回成本，每個紙包飲品盒的回贈金額很可能要高於0.1元。

現時紙包飲品盒的主要接收渠道為綠在區區，政府提交立法會特別財委會的文件顯示，各綠在區區於2021年合共回收124公噸紙包飲品盒，佔該年棄置量2.3萬公噸不到1%（見表）。

另外，環保署表示已於今年3月13日推出紙包飲品盒回收處理服務合約，邀請有意競投者提交報價書承投合約，報價邀請已於4月14日截止，環保署正評審報價書，合約將於7月1日開始，服務範圍包括為環保署轄下「綠在區區」社區回收設施收集到的紙包飲品盒提供儲存及處理等服務。

（城市保育）

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