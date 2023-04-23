港大醫學院缺教師 未來兩月赴英澳招聘

盼4年聘140專才

劉澤星昨在商台《政經星期六》表示，不能只透過網上招聘人才，要親身到外地「唱好」港大、香港及內地。他說日前到訪美國，不少年輕科研人員對來港工作感興趣，港大醫學院未來兩個月會到澳洲、英國招聘，另計劃到內地或亞洲不同城市舉辦相關活動，目標在2027年前招聘140名科研及教學人員。

港府曾稱培訓醫生涉及大量資源，以此為由擬立法強制醫護在公營體系服務一定年期。劉澤星說，醫科生畢業後在公私營市場工作均是服務市民，惟近年公營系統人手短缺，「好希望」畢業生可留在公營體系，而公營醫療系統有較多不同種類病人，屬不錯的學習機會。

行政會議成員林正財昨出席活動後表示，現時兩所醫學院收生已達極限，曾聽聞醫科生到醫院實習時，因學生太多而未能接近病人或聽講，盼可吸引在外地讀醫的港人回流，以解決人手短缺問題。

另外，醫管局推出「大灣區醫療人才交流計劃」，首批約80名醫護日前抵港。劉澤星表示，相關人數「認真唔係好多」，但希望可透過計劃試驗融合兩地醫療人手，有助將來紓緩本地醫療人手短缺。