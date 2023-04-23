流感高峰半月奪49命 專家：有幼童併發肝炎

本身是家庭醫生的林永和昨在港台《星期六問責》稱，本港自踏入流感季節後，發現不少個案屬H1N1，一旦感染會發燒、痠痛等，而H1N1毒性較強，籲市民勿掉以輕心。他又說，本港過去3周錄得的流感入院個案持續上升，過去兩周約有50宗嚴重及死亡個案，「拍得住以前嚴重流感爆發的幅度」。他引過往經驗稱，一般流感爆發周期約12周，可累計有300至400人離世。本港月初進入流感高峰，由2日至19日已錄得103宗嚴重流感個案，當中近半共49人死亡。

關日華在同一節目稱，隨着本港撤銷口罩令及社交距離措施，流感個案攀升屬預期之內。他以南半球的澳洲為例，當地去年曾爆發嚴重流感，個案總數比新冠疫情前增近5至10倍，故預計本港流感個案總數會較往年大增。

關日華：最近集中3歲以下群組

關又說，本港最近的流感個案集中在3歲以下幼童群組，「上星期我也處理過一宗流感後肝炎的小朋友，又是3歲以下，其肝酵素入院後飈升，後來經治療處方抗病毒藥，幸好肝酵素慢慢回」。他回應本報查詢時說，估計幼童染流感後因「免疫風暴」併發肝炎。他解釋，兒童感染流感後抵抗力會減弱，亦有可能因此引發肺炎鏈球菌等細菌併發性感染，提醒市民不要輕視流感。

劉澤星：毋須過分擔心新冠變種

徐樂堅：新冠重症死亡無明顯升

近日本港新冠疫情亦引起關注。新冠變異病毒株Omicron XBB.1.16（Arcturus）近日在印度爆發，泰國出現全球首宗Arcturus死亡個案。衛生署日前回覆傳媒查詢時表示，本港有錄得相關個案。被問到Arcturus會否為本港帶來風險，政府專家顧問劉澤星認為社會已接受要與病毒共存，加上病毒會不斷變種，市民毋須過分擔心。

衛生防護中心總監徐樂堅昨表示，本港新冠主流病毒株仍是BA.2及BA.5，患者普遍無徵狀或輕微徵狀。他說近日新冠感染雖有上升趨勢，重症和死亡數字並無明顯上升，當局將繼續密切監察情况。