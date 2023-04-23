流感高峰半月奪49命 專家：有幼童併發肝炎

【明報專訊】本港正值流感高峰期，主要流行毒性較強的H1N1甲流病毒。疫苗可預防疾病科學委員會成員林永和說，本年度流感個案增幅「拍得住以前嚴重流感爆發」，並引述以往流感爆發周期會導致約400人離世。委員會另一成員港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨牀副教授關日華透露，近日流感個案集中在3歲以下幼童群組，有幼童感染流感後因「免疫風暴」併發肝炎，籲市民勿掉以輕心，盡快接種疫苗。
本身是家庭醫生的林永和昨在港台《星期六問責》稱，本港自踏入流感季節後，發現不少個案屬H1N1，一旦感染會發燒、痠痛等，而H1N1毒性較強，籲市民勿掉以輕心。他又說，本港過去3周錄得的流感入院個案持續上升，過去兩周約有50宗嚴重及死亡個案，「拍得住以前嚴重流感爆發的幅度」。他引過往經驗稱，一般流感爆發周期約12周，可累計有300至400人離世。本港月初進入流感高峰，由2日至19日已錄得103宗嚴重流感個案，當中近半共49人死亡。
關日華在同一節目稱，隨着本港撤銷口罩令及社交距離措施，流感個案攀升屬預期之內。他以南半球的澳洲為例，當地去年曾爆發嚴重流感，個案總數比新冠疫情前增近5至10倍，故預計本港流感個案總數會較往年大增。
關日華：最近集中3歲以下群組
關又說，本港最近的流感個案集中在3歲以下幼童群組，「上星期我也處理過一宗流感後肝炎的小朋友，又是3歲以下，其肝酵素入院後飈升，後來經治療處方抗病毒藥，幸好肝酵素慢慢回」。他回應本報查詢時說，估計幼童染流感後因「免疫風暴」併發肝炎。他解釋，兒童感染流感後抵抗力會減弱，亦有可能因此引發肺炎鏈球菌等細菌併發性感染，提醒市民不要輕視流感。
劉澤星：毋須過分擔心新冠變種
徐樂堅：新冠重症死亡無明顯升
近日本港新冠疫情亦引起關注。新冠變異病毒株Omicron XBB.1.16（Arcturus）近日在印度爆發，泰國出現全球首宗Arcturus死亡個案。衛生署日前回覆傳媒查詢時表示，本港有錄得相關個案。被問到Arcturus會否為本港帶來風險，政府專家顧問劉澤星認為社會已接受要與病毒共存，加上病毒會不斷變種，市民毋須過分擔心。
衛生防護中心總監徐樂堅昨表示，本港新冠主流病毒株仍是BA.2及BA.5，患者普遍無徵狀或輕微徵狀。他說近日新冠感染雖有上升趨勢，重症和死亡數字並無明顯上升，當局將繼續密切監察情况。