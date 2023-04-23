私人參建居屋不設回購 柯創盛憂無法持續

副局：正訂政策框架 細節待公布

觀塘區議會主席、房委會資助房屋小組委員柯創盛於會上指出，如何令私人參建資助房屋計劃持續有一定難度。他以1977年推出的私人參建居屋計劃為例，當時政府會為每個單位擔保，即不論單位能否售出，發展商均可收取每個單位保證價格；而最新先導計劃中，政府將不會為單位擔保。柯認為政府應思考如何保持計劃持續性，如有否誘因讓承建商參加計劃等。他又提出，當局應盡可能加快行政程序，以加快房屋供應。戴尚誠回應稱正制訂先導計劃框架，計劃細節有待公布。

綠置居單位細滯銷 江玉歡倡改設計

此外，會上亦關注綠置居問題。柯創盛認為，目前綠置居部分單位偏細，局方應思考如何令單位設計更符合市民需要。選委界立法會議員江玉歡昨亦於社交平台指出，留意到新一期綠置居尚餘不少百多呎的貨尾單位，並接獲市民反映綠置居面積細，較適合1至2人家庭，3至4人家庭「想捧場，都揀唔落手」。她期望當局改善綠置居單位設計，以增加公屋單位流轉。

昨日會上有青年關注公屋入息限額過低，1人入息限額近1.3萬元，令不少青年不符資格入住，只能居於劏房。該青年建議當局檢討公屋入息限額。戴尚誠則稱，青年不應以公屋為目標，應以全個人生為規劃。