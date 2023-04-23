澳洲車禍1港人3台人亡 肇事司機事前一度藥檢陽性

部分屬打工度假 僱主同亡

香港入境處表示，至今接獲一宗求助，涉及一名港人，已透過外交部駐港特派員公署及中國駐墨爾本總領事館跟進事件，並已按家屬意願提供適切意見及可行協助。

澳洲媒體報道，4名香港及台灣死者介乎23至30歲。他們從工作的肉類屠宰場下班後，由62歲女僱主駕車接載回家。車禍發生於當地時間周四下午2時21分，在維多利亞省鄰近新南威爾士省的一個十字路口。

根據澳洲維多利亞省警方的新聞稿，4月20日下午2時半，警方接報在維多利亞州Strathmerton區Murray Valley Highway和 Labuan Road交界發生3車意外，一輛平治私家車攔腰撞向一輛日產私家車，日產私家車隨後再被一輛重型貨車撞及。

日產車上5人當場死亡，包括一名60餘歲的女司機及3男1女20餘歲的乘客，車上一隻狗亦當場死亡。另外，平治車上一名20歲女乘客受傷，沒有生命危險，被送往醫院治理。55歲的重型貨車男司機沒有受傷。

複檢大麻陰性放行 3分鐘釀禍

駕駛平治的29歲男司機Christopher Dillon Joannidis現正面對5項危險駕駛導致他人死亡罪名。當地媒體ABC News報道，Joannidis已在當地裁判法院提堂，他獲准保釋，條件包括不准駕駛及交出所有旅遊證件等，案件押後至9月19日再訊。法庭文件顯示，Joannidis事發前不足一小時因超速被警截停，體內一度驗出有大麻成分，複檢結果陰性獲放行。僅3分鐘後，他在不足2公里外的十字路口沒有讓車，釀成慘劇。