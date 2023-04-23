馬主衝路跌倒 疑酒駕跑車輾斃 司機涉危駕拒吹波被捕

昨凌晨約2時08分，警方西九龍交通巡邏隊巡經梳士巴利道近尖沙嘴中心時，發現一名男子受傷倒臥往紅磡方向馬路左一線（慢線），面部向下，頭部嚴重受傷，當場證實死亡。警方另發現一輛白色瑪莎拉蒂停在死者前方約30米外近燈口位置，車底有血迹，42歲巴基斯坦裔男司機及33歲非華裔男乘客站在車旁，懷疑與案有關。警方經調查後相信，司機駕瑪莎拉蒂沿梳士巴利道往紅磡方向行駛，駛至與麼地里交界時輾過倒臥地上54歲宋姓男子。司機滿身酒氣，拒絕接受酒精呼氣測試，涉嫌危險駕駛引致他人死亡及未能提供呼氣樣本測試被捕，乘客則獲准離開。

警方亦到停泊在對面線的梳士巴利道、近星光大道巴士站的黑色私家車調查，當時車內無人，車頭貼有馬主泊車證，後確認該車屬於死者，死者妻子亦到場協助調查。

疑棄天橋越7線取車

現場消息稱，死者在附近消遣後，疑貪方便棄用行人天橋，欲越過7條行車線取車，其間跌倒在車路，後遭輾斃。地面遺下死者白色鴨舌帽、車匙及香煙。死者為54歲宋曜維，翻查資料，他經營投資、建材工程等公司，亦是馬主，與另外3人聯名擁有馬匹「雲彩飛揚」，該馬至3月底仍有出賽，現已退役。

西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，呼籲市民如目擊意外或有資料提供，請致電3661 9062與調查人員聯絡。