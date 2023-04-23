梁振英：區會沒選舉必要 李家超：快有資料公布

指海外群體網上言行危國安

梁批港政黨議員沒發聲

港澳辦主任夏寶龍早前來港考察，曾表示絕不允許區議會「再被反中亂港分子操弄」，與地區人士交流時，亦提到區議會應回歸諮詢角色，日後組成須體現「愛國者治港」。梁振英昨表示，區議會基本上是接受諮詢的組織，考慮到其職能範圍，「沒有必要性需要選舉以至全部選舉」，他舉例指本港不少諮詢組織甚至擁有某些行政權力的諮詢組織都不是選舉產生，例如房委會、市建局。

對於梁的說法，李家超表示，相信有關區議會選舉「好快有資料公開」，稱現時不打算討論細節，但表示知道大家關心區議會改革，說自己一向「心急」，重申相信很快公布細節。政府正檢討區議會組成方式，據了解方案將保留部分民選議席，但數目會大減，同時重新引入間選、委任議席。

此外，梁振英表示，留意到海外有多個由港人、西方人士組成的群體，透過網上平台繼續做出危害國家安全的言行，惟本港政黨和議員沒有發聲，「很多從政的人，包括我們的議員，心態都是抱着『你有你做，我有我做』」。