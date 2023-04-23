基督宗派領袖：教會蒙社運陰影 像集體對抗政府

「較『黃』神學院收生較紮實」

據《時代論壇》報道，上周一舉辦的「塑造香港教會前景會議」出席者包括福音派三大宗派領袖及兩名神學院院長，及約740名牧者、信徒領袖、神學生。《時》引述基督教宣道會香港區聯會總幹事、牧師范國光指出，社會運動期間，宣道會某教會曾開放地方予人休息，由於該教會是社會服務單位，其後政府當局曾詢問教會為何發生此事。

社運後有危機感 憂縮用地

范稱感到相當困擾，宣道會三分之一堂會都辦社會服務或辦學，擔心「牽一髮動全身」，最差情况是被收回辦學權；遂與當局討論近兩年，終可繼續使用該地方聚會，惟事後教會開始有危機感，考慮架構重組和思考堂會的使用地方，並要化解社會運動帶來的張力，回顧成立歷史和初心。

是次會議除公開講座，另舉辦兩場閉門會議，其中一場以「《國安法》下的應對」為題。《時》引述蔡少琪歸納指國安法下，堂校教會需配合校董會面對較多變動，例如將教會和學校所用的地方劃分清楚；而以往教會的地址是學校地址，現在要找新地址或信箱地址，避免不必要誤會。他提到有個別堂會的宗派領袖，曾在社運中較積極參與，現時申請新計劃遭個別政界領袖攔阻；宗派領袖亦正在思考如何重啟內地探訪，而中聯辦亦積極與不同宗派領袖交流。他認為幾名宗派領袖對未來持審慎樂觀態度，不算太悲觀。

另外，《時》引述蔡少琪綜合不同宗派教會近年情况，整體崇拜人數減少15%至25%，奉獻金額減少一至兩成，教牧總數則減少半成至一成；認為移民潮對中產教會和青中年夫婦家庭群影響較大，至於疫情帶來的衝擊或要一兩年才有「全面的圖畫」。