前工盟成員申遊行 警截fb問識留言者否

英民間組織分享資訊

警問有否聯繫

黃迺元和杜振豪昨在facebook專頁「香港五一遊行2023（申請中）」指出，警方會上詢問幾方面問題，包括如何識別遊行參與者、申辦遊行經費來源，及如何避免暴力團伙騎劫遊行等。警方又提到今年五一黃金周料有大量遊客到訪港島區，遊行或造成擠擁及道路阻塞。

專頁又透露警方會上指英國非牟利組織「香港勞權監察」曾分享是次遊行資訊，包括一篇「光傳媒」報道，詢問兩人籌辦遊行有否與相關組織溝通及聯繫，及預計參加者會否包括已解散的民間團體成員等。二人強調是次籌備遊行與任何外地組織、本地工會及勞工團體無關。他們指警方未有答覆會否批出不反對通知書，亦未有提出任何准許舉辦遊行的條件，並引述警方稱「會於法律框架內處理」。

強調不撤申請 憂警回覆太遲

杜振豪昨回覆查詢表示，會上向警方表達意見認為毋須掛牌或登記識別參與者，解釋本港多年來的遊行措施行之有效；惟若有助宣傳遊行的理念，不排除考慮派發旗幟予參與者。

他憂慮最遲在遊行開始48小時前收到警方答覆來得太遲，或令遊行準備不及，即使不獲批亦無時間準備後備方案，惟強調不會撤回申請。

二人認為具體遊行安排可沿用過往做法，強調無任何贊助或經費，如遊行順利舉行，只會依賴友好借出物資，及邀請朋友義務參與，並無財力可「招聘」糾察。對於如何避免被騎劫，他們強調主辦方無公權力，只能口頭勸喻遊行參加者，相信警方絕對有能力，保證一場數百人的集會遊行能順利舉行。