認同夏寶龍稱遊行非唯一方式 掛頸牌「不見不尊重」 蕭澤頤：所有遊行集會須規範

蕭：不同活動亦掛牌 如馬拉松

蕭澤頤昨出席警察學院結業會操後，提到有人形容上月底的將軍澳反填海遊行，參與者掛牌的要求很侮辱；蕭期望大眾理性思考，指很多不同活動，包括各地馬拉松選手都會掛上號碼牌，而他到警總上班都會掛牌（工作證件），看不到有什麼問題，「完全看不到是不尊重」。蕭強調要求遊行時掛頸牌，是為確保警方和主辦單位辨認參與者，確保參與者和其他人安全；重申如有人別有用心企圖騎劫活動，警隊會將其繩之於法。

指遊行者不像「一哥」有公權力

杜振豪：規範意味倒退

正申請五一遊行的前職工盟幹事杜振豪昨稱，上周五（21日）曾與警方就遊行申請會面（另見稿）。他指規範遊行意味倒退，又指「一哥」屬有公權力的人，因此需要掛警員證，惟參與遊行者「無權無勢無武器」，警方有懷疑可隨時查身分證。他認為國安法生效後最嚴重情况已過，因「此一時、彼一時」情况剝奪遊行權利並不恰當。

副處長劉賜蕙：

國安形勢存暗湧 黑暴或再現

副警務處長（國家安全）劉賜蕙昨在結業會操擔任檢閱官，她致辭時稱警察由維護城市治安，轉變成維護香港穩定及國家安全的執法力量；而國安處先後多次舉行大型執法行動，拘捕多名「反中亂港」的頭目，打擊不少危害國家安全的行為，透過實際行動證明沒有辜負國家的重託。她形容歲月靜好並非必然，指「黑暴」事件破壞本港回歸以來的繁榮穩定，亦嚴重危害國安。

《港區國安法》生效逾兩年，劉賜蕙指國安法對社會發揮「定海神針」作用，惟本港所面對的國安形勢仍存暗湧，反中亂港分子繼續利用「軟對抗」手段，發放煽動信息，而本土恐怖主義風險亦不容忽視，加上外部勢力不惜一切遏制國家和港府，形容國安風險真實而迫切，類似「黑暴」的混亂局面或會再現，非絕不可能。

即將退休的劉賜蕙稱，本周將結束38年警務生涯，感謝警隊一直栽培和信任，及同事的支持和愛護，形容能與警隊一起成長是畢生榮幸。蕭澤頤稱與劉共事多年，她曾駐守不同崗位，特別在過去3年擔任國家安全副處長，對於維護國安和社會治安貢獻非常大，故代表警隊感謝她過去的貢獻，在各方面非常支持警隊。

林定國：護國安勿三分鐘熱度

律政司長林定國昨在港台《香港家書》表示，維護國家安全絕對不能三分鐘熱度，正如不可能只在節日才孝順父母和愛護伴侶；毋須每日掛在嘴邊，應銘記心中，在日常生活中一言一行表現出來，令市民成為自覺的「護國志願軍」，嘗試理解、尊重和遵守國安法律。

越柙案警有責否 蕭：正調查

另外，西九龍裁判法院本月10日發生疑犯「掉包」越柙案，被問到涉事警員有否責任時，蕭稱非常關注事件，警方已展開調查，會認真嚴肅處理，他指內部有既定守則如何處理犯人在合法羈留下逃脫，確保類似事件不再發生。他稱聽到坊間有不同意見，警方正研究能否在科技上協助避免事件重演。