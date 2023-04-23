灣區智慧交通設計比賽 港中小學組擊敗內地生

兩地80校線上同步比賽

「大灣區智慧交通校際挑戰賽」參賽學生分別來自初中和高小，他們分為香港和內地兩組比賽，設計和改良由大會提供的無人駕駛車輛，於以南沙為背景的賽道上行駛，用時較短者為勝，並按其外形、功能和設計理念再選出最佳創意獎和最佳工程獎。

香港中學組的最佳創意獎由聖母無玷聖心書院奪得，該校學生以太空和海洋為主題，運用3D打印技術和環保物料製作八爪魚裝飾，冀向大眾推廣可持續發展，並提醒人類製造過多垃圾污染海洋和陸地。中學組全場總冠軍則由地利亞修女紀念學校（協和）奪得。

奪冠小學生盼成程式員

香港小學組和中學組均擊敗內地參賽者，奪得全埸總冠軍。獲得小學組冠軍的優才（楊殷有娣）書院小學部參賽隊伍聞賽果後激動不已，隊員康野行表示，設計過程中最困難的是找出程式錯誤，他和隊友先後為車輛測試了10多次，不斷經歷失敗和嘗試，才成功調節出行車最穩定的程式，尤其是調校車輛轉彎位的角度。康續稱，從沒想過人工智能可廣泛應用於生活大小事情，例如控制車輛，感是次比賽令他大開眼界，希望日後能成為編寫人工智能的程式員。他亦慨嘆，人工智能發展迅速，大部分人力工作基本上會被淘汰。

創新科技及工業局副局長張曼莉以錄影致辭，她表示本地創科發展「絕對是大有可為」，港府未來會加強與內地不同省市的創科合作。大灣區香港中心董事、廣州南沙粵港合作諮詢委員會主任委員岳毅致辭稱，期望通過賽事培養學生的科學研究能力，並且有效地促進港粵兩地青年學生的交流。