111染疫生到指定考場 有高燒3天照應試

有家長稱安排欠清晰

考生鍾同學昨早7時快測結果呈陽性，鍾母隨即致電她就讀的學校求助，才得悉確診考生須經電話或電郵聯絡考評局。鍾母認為應考安排「不算特別清晰」，即使她順利打通電話聯絡考評局，惟她需要聆聽「一大段錄音聽指示」，讓她和女兒心急如焚，表示「如果有真人直接聽更好」。鍾同學指她第一次到指定試場應考，心情十分緊張，昨早沒來得及吃母親準備的早餐，便要從粉嶺「飛的」到新蒲崗的指定試場。

新蒲崗現場所見，應試報到時間8時半前有數十名染疫考生乘的士抵達指定試場應考，有早到的考生把握餘下時間，在進入考場前不停翻筆記溫習。不少家長擔憂染疫子女身體情況，陪同子女到試場，留守至考試結束。

陳同學前日高燒達39℃，她求醫後確診，連日治療昨早仍未退燒，但她堅持應試，稱「因為這是DSE，無論如何也要捱過去」，不想白費努力。陳認為今次英文科卷三較她以往操練的試卷難，指「甲部某一段錄音語速很快、乙部要書寫的內容更多」，她認為應試狀態或受高燒影響。

教師稱今年英文卷三題目多 有考生未完成

DSE英文科卷三設必答及選答部分，後者提供較淺的B1或較難的B2供二選一作答。張祝珊英文中學資深英文教師孫錫欣表示，卷三難度與過往相若，惟必答部分長題目增加，單是首題便考驗學生先理解段落，再填充，加上選答部分的資料繁多和零散，考生或未有足夠時間整合，她監考時留意到不少考生未能完成試題。

考評局表示，昨日英文科卷三考試約有47,200人報考，共設有502個禮堂試場、405個課室試場及688個為特殊教育需要（SEN）考生而設的特別試場；其中有111名確診考生於「指定試場」應試，包括15名已獲批特別考試安排的考生和18名昨早聯絡考評局申請並獲安排到「指定試場」的考生。