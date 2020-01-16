考生試場打卡拍電腦條碼 考評稱跟進 英文卷涉奧巴馬妻文章 官方Ig湧現留言批用字艱深

有Instagram帳戶前日於限時動態上傳兩張懷疑是應屆考生在試場拍攝的照片，第一張照片清楚見到可識別考生身分的電腦條碼貼紙、考生英文姓名，以及考生編號「23」開頭，即代表屬應屆2023年考生，貼紙亦顯示當時正在考英文科卷一閱讀卷。另一照片雖未完整拍攝到電腦條碼，但仍見到試場編號。該帳戶疑得悉行為違規後，再上傳一張黑底白字圖片，寫着「浪費咗6年嘅心機，我下年會再努力」、「希望大家唔好好似我咁大意」等字句。

去年8宗試場拍照 5降級3扣分

考評局昨提醒考生《考生手冊》列明，如公開展示電腦條碼貼紙，其科目成績會被降級；不應在試場內攝影、拍攝電腦條碼貼紙或將貼紙帶離試場，否則會被扣分。翻查資料，去年DSE考評局共發現8宗涉及在試場拍照及上傳條碼紙上網的個案，其中5宗涉事考生被降級，3宗被扣分。

此外，英文科閱讀卷較難的B2選答部分，有閱讀篇章涉及美國前總統奧巴馬妻子米歇爾（Michelle Obama）的文章，不少考生試後受訪時稱文章用字深奧。同日晚上，米歇爾已停用的官方Instagram帳戶發現有大批網民留言，批評其文章太艱深令考生不及格，有人直接在留言貼上相關試題，要求米歇爾也回答試題，有人甚至以粗口留言；但同時有不少網民看不過這些行為，留言道歉並解釋事件。

夾雜粗口 罵米歇爾累人不及格

另外，教育局表示本月及下月預計有2萬名學生到內地進行公民及社會發展科考察。教育局長蔡若蓮昨出席商台《政經星期六》表示，考察行程有22條路線，時間1至3日不等，會優先安排中五生參與。對於東涌的明愛華德中書院及南區明愛胡振中中學將於2024/25學年起合併，蔡若蓮昨回應時稱欣賞明愛作為辦學團體有「先見之明」，南區人口老化嚴重，學額過剩，東涌則學額需求殷切，合併將有助更好地運用資源。