曾遊韓台 猴痘個案密切接觸者確診

衛生署：按需要考慮重開檢疫設施否

另外，本港去年曾預留西貢戶外康樂中心作猴痘檢疫，該康樂中心隨後已重開。本報向衛生署查詢，就近日錄得數宗猴痘個案，會否重開檢疫中心，署方昨回覆稱，將因應最新發展、對本地社區造成的健康影響等，考慮是否需要啓動或解除應變級別，並採取相應的防控措施，如有需要亦會考慮啟用檢疫設施。

衛生防護中心表示，最新確診猴痘的25歲男子過往健康良好、未有接種猴痘疫苗，曾於3月26日至4月5日到訪韓國及台灣。病人4月上旬開始出現肌肉痛及皮疹，並於4月15日向私家醫生求診，當時初步診斷為水痘，前晚被列作懷疑輸入個案，並獲安排入住瑪嘉烈醫院作進一步檢測。衛生防護中心公共衛生化驗服務處昨確認其樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性，病人現時情况穩定。

兩同住家人入院檢疫打疫苗

防護中心補充，確診者潛伏期內的高風險接觸仍在調查中，中心正安排病人的兩名同住家人到醫院檢疫，並接受暴露後疫苗接種，暫未出現病徵。前日公布確診的34歲香港男子已改列為「與輸入個案有關」的確診個案。